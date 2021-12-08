Наклейки и пустой мешочек за 600 фунтов. Юбилейный адвент-календарь от Chanel вызвал скандал

В Сети разгорелся скандал вокруг наполнения адвента от популярного бренда

Накануне в TikTok появился ряд видеораспаковок разных адвент-календарей от крупных косметических брендов: Maybelline, Revolution, NYX и т.д. Напомним, что адвент-календарь – это специальный календарь-набор как правило из 24 позиций, который помогает отслеживать дни до новогодних и рождественских праздников, ежедневно получая какой-то мини-подарок.

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Большой скандал разгорелся вокруг адвента от Chanel, который в этом году посвящен 100-летию легендарного парфюма Chanel №5.

Одна блогерша под ником выложила в TikTok ролик, в котором показывает содержимое адвента от Chanel за 600 фунтов стерлингов (около 22 тысяч гривен). Вместо мини-продуктов качественной косметики она сначала обнаружила простые наклейки, магнит и пустой подарочный мешочек. Сам календарь имеет форму флакона парфюма Chanel №5, внутри которого было 27 коробочек, пронумерованых от 5 до 31.

[ + – ] Адвент-календарь от Chanel

"Номер 9 выглядит многообещающе, поэтому попробую его. Это, пожалуй, шутка. Наклейки?" – прокомментировала женщина одну из позиций адвента.

Некоторые подписчики блогерши предположили, что Chanel просто положили в календарь давно перекидывающиеся вещи на складах бренда. Другие сказали, что женщину просто ограбили на 600 фунтов стерлингов.

За неделю видео первой распаковки адвента собрало 16 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков.

[ + – ] Наполнение адвента от Chanel 2021

Отметим, что в следующих видео женщины видно, что Chanel также положили в набор крем для рук, губную помаду, магнит в виде флакона для духов, брелок, лак для ногтей и т.д. Кроме того, в календаре была обнаружена и мини-версия легендарного аромата Chanel №5.

Напомним, дочь испанского миллиардера Амансио Ортеги, владельца Inditex Group, Марта Ортега возглавит его модную империю, в которую входят такие бренды как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и т.д.