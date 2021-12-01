Дочь владельца Zara возглавит модную империю Inditex

Девушка работает с отцом в компании Inditex более 15 лет

37-летняя Марта Ортега Перес, дочь испанского миллиардера, возглавит совет директоров крупной компании Inditex Group, которая занимается торговлей одеждой на международном уровне. 85-летний Амансио Ортега основал модную империю Inditex в 1963 году. Украинскому потребителю знакомы бренды компании, — они широко представлены на украинском рынке масс-маркета, в частности, бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, ценовая политика которых не выходит з рамки диапазона масс-маркет, средний и средний плюс сегментов фешен-ритейла. .

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как сообщили в пресс-службе Inditex, с 1 апреля 2022 года Марта Ортега приступит к своим новым обязанностям. До этого времени продолжит возглавлять совет директоров компании 57-летний Пабло Исла, занимающий должность с 2011 года. Однако в модном концерне решили обратиться к молодому поколению и свежим идеям в продвижении своих популярных брендов.

Такое решение принял сам основатель Inditex Group Амансио Ортега, которому на данный момент принадлежит 59% акций модной империи и состояние в 77 млрд долларов. Он занимает 3-е место в рейтинге самых богатых людей Европы. А в июне 2012 года предприниматель был признан агентством Bloomberg самым богатым человеком в Европе с состоянием более 39,5 млрд долларов США.

[ + – ] Коллекция Zara осень 2021

Дочь миллиардера хорошо знакома с модной индустрией, ведь работает с брендами компании на протяжении 15 лет. Марта начинала с должности продавца-консультанта в магазине, что позволило ей глубоко изучить особенности модного бизнеса. В частности, девушка в свое время помогла бренду Zara в создании премиум-коллекций, что помогло бренду закрепить свои позиции на фэшн-рынке.

Однако на такой менеджерской должности девушка еще не работала, поэтому новость о назначении восприняла позитивно.

[ + – ] Амансио Ортега с дочерью

"Я жила и дышала этой компанией с детства. Я всегда говорила, что посвящу свою жизнь тому, чтобы продолжать дело моих родителей", — отметила Марта Ортега.

Отметим, что неожиданные кадровые перестановки повлекли за собой резкое падение акций компании. Как известно, это связывают с тем, что опыта в должности председателя совета директоров у Марты нет.

Ранее мы рассказывали о секретах успеха Амансио Ортеги в фэшн-ритейле и феномен Zara.