Донька власника Zara очолить модну імперію Inditex

Дівчина працює з батьком у компанії Inditex понад 15 років

37-річна Марта Ортега Перес, донька іспанського мільярдера, очолить раду директорів великої компанії Inditex Group, яка займається торгівлею одягу на міжнародному рівні. 85-річний Амансіо Ортега заснував модну імперію Inditex у 1963 році. Українському споживачу доволі знайомі бренди компанії, адже вони широко представлені на українському ринку масмаркету. Це, зокрема, бренди Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear тощо, цінова політика яких не виходить за межі діапазону масмаркету.

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Як повідомили в пресслужбі Inditex, з 1 квітня 2022 року Марта Ортега приступить до своїх нових обов'язків. До того часу продовжить очолювати раду директорів компанії 57-річний Пабло Ісла, який займає цю посаду з 2011 року. Проте в компанії вирішили звернутися до молодшого покоління та свіжих ідей в просуванні своїх модних брендів.

Таке рішення прийняв сам засновник Inditex Group Амансіо Ортега, якому наразі належить 59% акцій модної імперії та статок у 77 млрд доларів. Він посідає 3 місце в рейтингу найбагатших людей Європи. А в червні 2012 року підприємець був визнаний агентством Bloomberg найбагатшою людиною в Європі зі статком понад 39,5 млрд доларів США.

[ + – ] Колекція Zara осінь 2021

Донька мільярдера добре знайома з модною індустрією, адже працює з брендами компанії упродовж 15 років. Марта починала навіть з посади продавця-консультанта в магазині, що дозволило їй глибоко вивчити проблеми та особливості модного бізнесу. Зокрема дівчина свого часу допомогла бренду Zara у створенні преміум-колекцій, що допомогло бренду закріпити свої позиції на фешн-ринку.

Проте на такій управлінській посаді дівчина ще не працювала, тому цю новину сприйняла з радістю та вдячністю.

[ + – ] Амансіо Ортега з донькою

"Я жила і дихала цією компанією з дитинства. Я завжди казала, що присвячу своє життя тому, щоб продовжувати справу моїх батьків", — зазначила Марта Ортега.

Зазначимо, що несподівані кадрові перестановки спричинили різке падіння акцій компанії. Як відомо, це пов'язують з тим, що досвіду на посаді голови ради директорів в Марти немає.

Раніше ми розповідали про секрети успіху Амансіо Ортеги у фешн-ритейлі та феномен Zara.