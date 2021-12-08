Наклейки та порожній мішечок за 600 фунтів. Ювілейний адвент-календар від Chanel викликав скандал

У мережі розгорівся скандал навколо наповнення адвенту від популярного бренду

Напередодні в TikTok з'явилася низка відео розпакування різних адвент-календарів від великих косметичних брендів: Maybelline, Revolution, NYX тощо. Нагадаємо, що адвент-календар це спеціальний календар-набір як правило на 24 позиції, який допомагає відстежувати дні до новорічних та різдвяних свят, щодня отримуючи якийсь мініподарунок.

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Великий скандал розгорівся навколо адвенту від Chanel, який у цьому році присвячений 100-річчю легендарного парфуму Chanel №5.

Одна блогерка під ніком eliseharmon виклала в TikTok ролик, у якому показує вміст адвенту від Chanel за 600 фунтів стерлінгів (майже 22 тисячі гривень). Замість мініпродуктів якісної косметики вона виявила прості наклейки, магніт, порожній подарунковий мішечок тощо. Сам календар має форму флакону парфуму Chanel №5, у середині якого було 27 коробочок, які пронумеровані від 5 до 31.

[ + – ] Адвент-календар від Chanel

"Номер 9 виглядає багатообіцяльно, тому спробую його. Це, мабуть, жарт. Наклейки?" — прокоментувала жінка одну з позицій адвенту.

Деякі підписники блогерки припустили, що Chanel просто поклали в календар те, що давно завалялося на складах бренду. Інші ж сказали, що жінку просто пограбували на 600 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Наповнення адвенту від Chanel 2021

Зазначимо, що крім цього, Chanel поклали в набір крем для рук, губну помаду, магніт у вигляді флакону для парфумів, лак для нігтів тощо. Також у календарі виявили й мініверсію легендарного аромату Chanel №5.

За тиждень відео першого розпакування адвенту зібрало 16 мільйонів переглядів та 2 мільйони лайків.

Нагадаємо, донька іспанського мільярдера Амансіо Ортеги, власника Inditex Group, Марта Ортега очолить його модну імперію, у яку входять такі бренди як Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear тощо.