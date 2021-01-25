Оскароносная Энн Хэтэуэй рассказала, как буллинг в соцсетях сделал ее сильнее

Шквал негатива обрушился на актрису после ее откровений о подготовке к съемкам в картине "Отверженные"

38-летнняя оскароносная актриса Энн Хэтэуэй, несмотря на успех в карьере, не смогла избежать травли в социальных сетях, которая, однако, не сломила ее, а сделала сильнее. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию The Sun.

Больше всего негативных комментариев обрушилось на актрису после выдоха фильма «Отверженные» в 2012 году, где она сыграла Фантину. Готовясь этой роли, Энн обрезала волосы и сбросила почти 11 килограммов. В одном из интервью она назвала этот вес "нездоровым" и добавила, что сама почти сошла с ума, пытаясь вжиться в ментальный образ своей героини.

Такие неосторожные высказывания Хэтэуей не остались вне внимания хейтеров.

[ + – ] Энн Хэтэуэй в фильме "Отверженные" Фото: Скриншот

Кроме того, не понравились многим и слова Энн о том, то перед съемками она ограничила свою диету лишь крошечной порцией овсянки, чтобы "выглядеть почти как мертвец".

"Тогда интернет действительно ополчился на меня: меня ненавидели. Все это выглядело весьма серьезно. Но лично мне это пошло на пользу. Это может придать вам сил. Когда случается что-то плохое, не бойся этого — просто продолжай жить дальше, двигайся дальше", – подчеркнула она.

Хэтэуэй не раз появлялась в фильмах, которые затем удостаивались высшей награды Американской киноакадемии. Так, в 2005 году она сыграла жену одного из главный героев в фильме "Горбатая гора". Картина получила три "Оскара", а о молодой актрисе заговорили как о Джулии Робертс, Одри Хепберн и Джуди Гарленд в одном лице.

[ + – ]

Через год она появилась в ленте "Дьявол носит Prada", сыграв Энди Сакс, младшую ассистентку героини Мерил Стрип Миранды Пристли. Фильм получил два "Оскара".

Профессиональное признание пришло к актрисе после фильма-мюзикла "Отверженные". Помимо "Оскара" за эту роль она также получила премию Британской академии кино и телеискусства и "Золотой глобус".

[ + – ]

В декабре прошлого года актриса второй раз стала мамой, однако материнство не помешало ее успешной карьере. Она по-прежнему востребована на большом экране. В 2019 году Энн предстала в триллере "Море возможностей", а позднее появилась в главной роли в комедии "Отпетые мошенницы" в паре с Ребел Уилсон.

[ + – ]

Напомним, Энн Хэтэуэй рассказала о своей работе с Кристофером Ноланом. Актриса снималась сразу в двух проектах режиссера и столкнулась с некоторыми странностями, происходящими на съемочной площадке.