Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
2019-12-10 13:19:08
Пока официальных заявлений не было
В семье 37-летней Энн Хэтэуэй и ее 38-летнего супруга Адама Шульмана случилось пополнение — супруги стали родителями во второй раз. Об этом пишет Daily Mail.
Правда, ни актриса, ни ее муж не сделали официальных заявлений, но на днях пару вместе с их старшим сыном видели с детской переноской с младенцем в одном из парков в Коннектикуте. И журналисты поспешили сделать выводы.
О второй беременности звезды "Дьявол носит Прада" и "Отверженных" стало известно в конце июля — звезда сама рассказала об этом в своем микроблоге. Энн призналась, что ей было тяжело забеременеть во второй раз. "Каждый раз, когда я пыталась забеременеть, у меня ничего не получалось. Как назло, в этот момент вокруг беременели все, кроме меня. Умом я понимала, что это происходит не чтобы меня мучить, но, честно говоря, это было похоже именно на то", — рассказала актриса.
Фото: Instagram annehathaway
Энн также выразила недовольство тем, что в обществе не принято поднимать тему бесплодия, с которым сталкиваются многие современные женщины. Как раз по этой причине Хэтэуэй решила на весь мир рассказать о своих проблемах с зачатием.
Как ранее писал Фокус:
- Хэтэуэй и Адам Шульман уже воспитывают сына Джонатана, который появился на свет в марте 2016 года. Пара поженилась 29 сентября 2012 года на церемонии в частном поместье городка Биг-Сур, Калифорния.
- 29-летняя британка Искра Лоуренс, одна из самых известных plus-size моделей в мире снялась в «беременной» фотосессии. Сейчас она ожидает ребенка от своего бойфренда, музыкального продюсера Филиппа Пейна.