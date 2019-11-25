Известная plus-size модель снялась в "беременной фотосессии"

Сейчас Искра Лоуренс на пятом месяце

29-летняя британка Искра Лоуренс, одна из самых известных plus-size моделей в мире. Сейчас она ожидает ребенка от своего бойфренда, музыкального продюсера Филиппа Пейна. И приняла участие в фотосессии, отмечая пятимесячную беременность. Об этом пишет Daily Mail.

Искра, которая является лицом линейки нижнего белья Aerie от компании American Eagle Outfitters, снялась в специальной "беременной" фотосессии для этого бренда.

Также она рассказала, что предохранялась с 18 лет, однако беременность стала для нее сюрпризом. Осознав, что ждет ребенка, Искра перевела 10 тысяч долларов в благотворительный фонд, который поддерживает женщин, борющихся с бесплодием. Модель пообещала, что будет делать это в течении всей беременности.

Как ранее писал Фокус:

Бренд нижнего белья Victoria's Secret впервые за всю свою историю существования взял на работу модель больше стандартов 90-60-90. Ряды "ангелов" пополнила Али Тейт Катлер.