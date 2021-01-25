Оскароносна Енн Гетевей розповіла, як буллінг у соцмережах зробив її сильнішою

Шквал негативу налетів на акторку після її одкровення про підготовку до зйомок у картині "Знедолені"

38-річна оскароносна акторка Енн Гетевей, незважаючи на успіх у кар'єрі, не змогла уникнути цькування в соціальних мережах, які, однак, не зламали її, а зробили сильнішоюю. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю виданню The Sun.

Найбільше негативних коментарів налетів на акторку після виходу фільму «Знедолені» в 2012 році, де вона зіграла Фантіну. Готуючись цієї ролі, Енн обрізала волосся і скинула майже 11 кілограмів. В одному з інтерв'ю вона назвала цю вагу "нездоровою" і додала, що сама майже збожеволіла, намагаючись вжитися в ментальний образ своєї героїні.

Такі необережні висловлювання Гетевей не залишилися поза увагою хейтерів.

[ + – ] Енн Гетевей у фільмі "Знедолені" Фото: Скриншот

Крім того, не сподобалися багатьом і слова Енн про те, то перед зйомками вона обмежила свою дієту лише крихітною порцією вівсянки, щоб "виглядати майже як мрець".

"Тоді інтернет дійсно ополчився на мене: мене ненавиділи. Усе це виглядало дуже серйозно. Але особисто мені це пішло на користь. Це може надати вам сил. Коли трапляється щось погане, не бійся цього — просто продовжуй жити далі, рухайся далі", — зауважила вона.

Гетевей не раз з'являлася у фільмах, які потім удостоювалися вищої нагороди Американської кіноакадемії. Так, у 2005 році вона зіграла дружину одного з головних героїв у фільмі "Горбата гора". Картина отримала три "Оскара", а про молоду акторку заговорили як про Джулію Робертс, Одрі Хепберн і Джуді Гарленд в одній особі.

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Через рік вона з'явилася в стрічці "Диявол носить Prada", зігравши Енді Сакс, молодшу асистентку героїні Меріл Стріп Міранди Прістлі. Фільм отримав два "Оскара".

Професійне визнання прийшло до актриси після фільму-мюзиклу "Знедолені". Крім "Оскара", за цю роль вона також отримала премію Британської академії кіно- і телемистецтва та "Золотий глобус".

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У грудні минулого року акторка вдруге стала мамою, однак материнство не завадило її успішній кар'єрі. Вона, як і раніше, затребувана на великому екрані. У 2019 Енн постала в трилері "Море можливостей", а пізніше з'явилася в головній ролі в комедії "Відчайдушні шахрайки" у парі з Ребел Вілсон.

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Нагадаємо, Енн Гетевей розповіла про свою роботу з Крістофером Ноланом. Акторка знімалася відразу в двох проєктах режисера і зіткнулася з деякими дивними речами, що відбуваються на знімальному майданчику.