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Енн Гетевей продемонструвала неймовірно елегантну сукню (фото)

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Фото: https://www.instagram.com/p/CKAdN8iLR0J/ | Енн Гетевей

Акторка наразі знімається в новій картині.

39-річна американська акторка Енн Гетевей вийшла у світ в неймовірно ніжній білосніжній сукні. Про це пише Daily Mail.

Наразі вона працює над зйомками нової картини "Вона прийшла до мене" в Нью-Йорку, режисером якої стала Ребеккі Міллер. Тож папараці зловили акторку під час зйомок драми.

Енн Гетевей на зйомках нового фільму

Енн Гетевей була в неймовірно елегантному образі — кремовому тренчі та білосніжній сукні в підлогу, усипаній стразами в зоні декольте. Волосся Енн зібрала в легкий пучок.

У картині також знімається: "кілька талановитих підлітків, які борються за те, щоб довести батькам, що їхнє молоде кохання — це те, що може тривати вічно, і жінка, яка, здавалося б, має все, для якої любов приходить у найнесподіваніших місцях".

Енн Гетевей збирається зіграти персонажа на ім'я Патрісія, хоча деталі її ролі наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше 39-річна знаменитість знімалася у кримінальній драмі "Ейлін", заради якої змінила довжину та колір волосся.

Також Фокус писав про найефектнішу сукню на червоній доріжці 2021, яку продемонструвала Енн Гетевей під час одного з виходів у світ.