Енн Гетевей вийшла у світ із сумочкою за 58 тисяч гривень (фото)

Знаменитість приміряла комфортний образ для теплих осінніх днів.

39-річна американська акторка Енн Гетевей продемонструвала ідеальний образ для теплої осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів напередодні прогулялася вулицями Нью-Йорка. Для останніх днів літа Енн Гетевей обрала доволі комфортний та стильний аутфіт. Акторка театру та кіно надягнула класичні джинси кльош та чорний топ. На ногах 39-річної знаменитості були срібні казаки — найтрендовіше взуття останніх місяців.

Волосся Енн Гетевей було розпущене. А пізньолітній лук доповнили сонцезахисні окуляри та чорна масивна сумочка.

[ + – ] Енн Гетевей

Зазначимо, що сумка, котру Енн Гетевей обрала для буденного виходу по Нью-Йорку, коштує 1600 доларів (близько 58,5 тисяч гривень).

[ + – ] Сумка Енн Гетевей

Енн Гетевей відома за багатьма культовими фільмами, у яких зіграла головні ролі. Зокрема, "Щоденники принцеси", "Диявол носить Prada" тощо. Акторка театру та кіно є лауреаткою "Оскару" та "Золотого глобусу".

Нагадаємо, Енн Гетевей знімається в новому фільмі, у якому постане в рожевій сукні з 60-х.

Також Фокус писав про неймовірно елегантний образ, який Енн Гетевей продемонструвала під час зйомок свого нового фільму.