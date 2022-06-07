Енн Гетевей помітили на зйомках нового фільму в рожевій сукні із 60-х (фото)

Знаменитість знімається у фільмі разом із Джессікою Честейн.

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Оскароносну акторку Енн Гетевей помітили на зйомках її нового фільму "Материнський інстинкт" у рожевій сукні з 60-х у Нью-Джерсі. Про це пише Daily Mail.

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У зйомках картини залучена як Енн Гетевей, так і Джессіка Честейн. Обидвоє акторки радують шанувальників образами у стилі 60-х років. Цього разу, в об'єктиві уваги опинилася 39-річна Енн Гетевей у рожевій коктейльній сукні та з пишною зачіскою, яка нагадує стиль колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

До образу акторка додала білі туфлі на підборах, кольє з перлин та світлий клатч.

[ + – ] Енн Гетевей у Нью-Джерсі

У центрі сюжету нової картини дві домогосподарки та найкращі подруги Еліс та Селін, які живуть у 60-х. своїм ідеальним життям. Проте їхні міцні сусідські стосунки зазнають серйозної перевірки на міцність після трагічного нещасного випадку, який ще більше загострює їхні материнські інстинкти.

Нагадаємо, зірка фільмів "Стажер" та "Диявол носить Prada" Енн Гетевей разом з юною акторкою Зендеєю знялася в новій рекламній кампанії Bvlgari у Римі.

Також Фокус писав про ще одні зйомки 39-річної Енн Гетевей, на яких вона продемонструвала неймовірно елегантну сукню.