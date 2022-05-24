Зендея разом з Енн Гетевей знялася в новій рекламі для Bvlgari

Режисером двохвилинного рекламного ролика виступив Паоло Соррентіно.

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Актриси Енн Гетевей та Зендея стали обличчями нової рекламної кампанії італійського ювелірного бренду Bvlgari під назвою "Несподівані дива". Знаменитості знялися у двохвилинному ролику, режисером якого виступив знаменитий Паоло Соррентіно, автор фільмів "Велика краса" та "Молодість", а також провокаційного серіалу "Молодий папа". Зйомки короткого метра проходили в Римі — нескінченному джерелі натхнення для бренду. Про це повідомили на сторінці ювелірного будинку у Instagram.

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[ + – ] Зендея у новій рекламі Bvlgari Фото: BVLGARI

39-річна Енн Гетевей позувала в розкішних ювелірних прикрасах з колекції Serpenti, а також у вишуканому годиннику з колекції Divas'Dream. 25-річна зірка "Ейфорії" Зендея виблискувала в ювелірних виробах із колекції B.zero1 та BB.

[ + – ] Енн Гетевей у новій рекламі Bvlgari Фото: BVLGARI

"Прийміть сердечне запрошення Риму і почніть пошук радості та дива в кожному моменті сяючої краси у найдивовижніших місцях — знаючи, що цікавість відкриває нам нескінченність блаженних можливостей", — підписали ролик у Instagram-акаунті бренду.

Обидві знаменитості давно представляють бренд і часто з'являються на публіці в прикрасах Bvlgari. Нещодавно для преспоказу фільму "Час Армагеддону" на Каннському фестивалі Енн Гетевей одягла годинник Bulgari Serpenti Scaglie High-end з більш ніж 24 каратами діамантів, а також браслет та каблучку Serpenti Seduttori.

Нагадаємо, 25-річна Зендея — зірка фільмів "Людина-павук", "Дюна", а також серіалу про проблеми підлітків "Ейфорія". Вона є лауреаткою кількох престижних кінопремій, зокрема "Еммі" та "Супутник". Наразі актриса знімається у тенісній драмі Луки Гуаданьїно "Челленджери", де грає головну роль. Для цього Зендея кардинально змінила зачіску.

Відомо, що знаменитість зустрічається із британським актором Томом Голландом. Вони познайомилися на зйомках першої частини "Людини-павука" у 2017 році, після чого кілька років ходили чутки про їхній роман. Пара підтвердила стосунки у листопаді 2021 року. Зендея і Том дуже підтримують одне одного, незважаючи на щільний акторський графік.

Як писав раніше Фокус, Енн Гетевей працює над роллю в новій картині Ребекки Міллер "Вона прийшла до мене". Зйомки відбуваються у Нью-Йорку. Також знаменитість нещодавно знялася в кримінальній драмі "Ейлін", заради якої змінила довжину та колір волосся.