Зендея відверто розповіла про роман з Томом Голландом

Акторка дуже цінує підтримку свого коханого.

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Американська акторка Зендея відверто розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом, актором Томом Голландом. Про це пише Hola.

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За словами зірки серіалу "Ейфорія", коханий дуже підтримував її, коли та була залучена в зйомках другого сезону гучного серіалу про проблеми підлітків, у якому вона зіграла наркоманку Ру.

"Здорово, що тебе підтримують і люблять тоді, коли ти цього справді потребуєш. Це важка робота, тому класно від неї час від часу відпочивати", — розповіла 25-річна знаменитість.

[ + – ] Том Голланд та Зендея познайомилися на знімальному майданчику "Людини-павука" Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

Зокрема дівчина розповіла про те, чи був Том насправді в аудиторії під час показу п'єси Лексі у другому сезоні "Ейфорії". "Хто знає, — сказала акторка, — Світ, можливо, ніколи не дізнається". Адже раніше в мережі ходили чутки про те, що бойфренд "Ру" також з'явиться в новому сезоні картини.

Про роман між Зендеєю та Томом ходили чутки останні кілька років. Особливо після спільної появи акторів у фільмах "Людина-павук". Проте влітку 2021 року молоді зірки часто "попадалися" на очі папараці. Спочатку їх помітили під час поцілунку в машині, згодом закохана пара прийшла на весілля свого спільного друга, де вони обіймалися та трималися за руки.

[ + – ] Взимку 2021 Зендея та Том почали разом виходити на червоні доріжки

У листопаді того ж року в одному з інтерв'ю "Спайдермен" зізнався, що вони будують свою романтичну історію із Зендеєю.

Після офіційного зізнання зіркова пара почала разом виходити на червоні доріжки та не приховувати своїх почуттів на публіці.

Нагадаємо, 25-річній акторці Зендеї присвятили воскову фігуру у знаменитому лондонському музеї. Незабаром американка стане мешканкою Великобританії, адже вони з Томом планують жити у спільному розкішному особняку.

Також Фокус писав про зворушливу появу на публіці Зендеї та Тома Голланда. Закохана пара обрала для виходу у світ футболки з іменами одне одного.