Зендеї присвятили воскову фігуру в Музеї мадам Тюссо в Лондоні

Колекція воскових фігур знаменитих людей, які увійшли в історію, поповнилася молодою та перспективною акторкою.

Відомий Музей воскових фігур мадам Тюссо оголосив, що 25-річна американська акторка Зендея Коулман отримає воскову фігуру на Бейкер-стріт. Про це пише Billboard.

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[ + – ] Воскова фігура Зендеї в Музеї мадам Тюссо

Фігура з воску була створена з використанням замірів, знятих під час зустрічі Зендеї з майстрами ще у 2015 році.

[ + – ] Воскова фігура Зендеї в Музеї мадам Тюссо

Статуя молодій акторці одягнута в неоново-рожевий штанний костюм та сорочку. Волосся Зендеї зібране в охайну зачіску, а на обличчі фігури макіяж у стилі смокі-айс. Як аксесуари до образу додали мінімалістичні сережки.

Прихильники акторки та просто відвідувачі відомого лондонського музею зможуть побачити вживу воскову фігуру Зендеї вже у п'ятницю, 11 лютого 2022 року.

Зазначимо, що Зендея отримала популярність після виходу серіалу "Ейфорія" у 2019 році. На початку 2022 року вийшли перші серії другого сезону цього серіалу, у якому Зендея зіграла наркоманку Ру. Також знаменитість з'являлася у фільмі "Дюна" та трьох частинах "Людини-павука".

Зендея є лауреаткою численних нагород, включаючи премію "Еммі" (2020), "Супутник" (2019), "Вибір народу" (2019)", "Сатурн" (2019).

Тепер у відомому на весь світ Музеї воскових фігур 25-річна акторка "стоятиме" біля королеви Єлизавети, Фредді Мерк'юрі, Бенедикта Камбербетча, Брітні Спірс та інших впливових людей, які вже увійшли в історію.

[ + – ] Воскова фігура Фредді Мерк'юрі у Музеї мадам Тюссо

Нагадаємо, американка Зендея незабаром стане мешканкою Лондона. Вона зі своїм бойфрендом, британським актором Томом Голландом переїжджають до столиці Великобританії та житимуть разом.

Раніше Фокус писав про те, що в Зендеї залишилися шрами та синці після зйомок серіалу "Ейфорія".