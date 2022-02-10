Зендеї присвятили воскову фігуру в Музеї мадам Тюссо в Лондоні
Колекція воскових фігур знаменитих людей, які увійшли в історію, поповнилася молодою та перспективною акторкою.
Відомий Музей воскових фігур мадам Тюссо оголосив, що 25-річна американська акторка Зендея Коулман отримає воскову фігуру на Бейкер-стріт. Про це пише Billboard.
Фігура з воску була створена з використанням замірів, знятих під час зустрічі Зендеї з майстрами ще у 2015 році.
Статуя молодій акторці одягнута в неоново-рожевий штанний костюм та сорочку. Волосся Зендеї зібране в охайну зачіску, а на обличчі фігури макіяж у стилі смокі-айс. Як аксесуари до образу додали мінімалістичні сережки.
Прихильники акторки та просто відвідувачі відомого лондонського музею зможуть побачити вживу воскову фігуру Зендеї вже у п'ятницю, 11 лютого 2022 року.
Зазначимо, що Зендея отримала популярність після виходу серіалу "Ейфорія" у 2019 році. На початку 2022 року вийшли перші серії другого сезону цього серіалу, у якому Зендея зіграла наркоманку Ру. Також знаменитість з'являлася у фільмі "Дюна" та трьох частинах "Людини-павука".
Зендея є лауреаткою численних нагород, включаючи премію "Еммі" (2020), "Супутник" (2019), "Вибір народу" (2019)", "Сатурн" (2019).
Тепер у відомому на весь світ Музеї воскових фігур 25-річна акторка "стоятиме" біля королеви Єлизавети, Фредді Мерк'юрі, Бенедикта Камбербетча, Брітні Спірс та інших впливових людей, які вже увійшли в історію.
Нагадаємо, американка Зендея незабаром стане мешканкою Лондона. Вона зі своїм бойфрендом, британським актором Томом Голландом переїжджають до столиці Великобританії та житимуть разом.
Раніше Фокус писав про те, що в Зендеї залишилися шрами та синці після зйомок серіалу "Ейфорія".