Восковая фигура Зендаи теперь представлена в Музее мадам Тюссо в Лондоне

Коллекция восковых фигур вошедших в историю знаменитых людей пополнилась молодой и перспективной актрисой.

Известный музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что 25-летняя американская актриса Зендая Коулман получит восковую фигуру на Бейкер-стрит. Об этом пишет Billboard.

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[ + – ] Восковая фигура Зендаи в Музее мадам Тюссо

Фигура из воска была создана с использованием мерок, отснятых во время встречи Зендаи с мастерами еще в 2015 году.

[ + – ] Восковая фигура Зендаи в Музее мадам Тюссо

Статуя молодой актрисы одета в неоново-розовый брючный костюм и рубашку. Волосы Зендаи собраны в аккуратную прическу, а на лице фигуры макияж в стиле смоки-айс. В качестве аксессуаров к образу добавили минималистичные серьги.

Поклонники актрисы и просто посетители известного лондонского музея смогут увидеть вживую восковую фигуру Зендаи уже в пятницу, 11 февраля 2022 года.

Отметим, что Зендая получила популярность после выхода сериала "Эйфория" в 2019 году. В начале 2022 вышли первые серии второго сезона этого сериала, в котором Зендая сыграла наркоманку Ру. Также знаменитость появлялась в фильме "Дюна" и трех частях "Человека-паука".

Зендая является лауреаткой многочисленных наград, включая премию "Эмми" (2020), "Спутник" (2019), "Выбор народа" (2019), "Сатурн" (2019).

Теперь в известном на весь мир Музее восковых фигур 25-летняя актриса будет "стоять" рядом с королевой Елизаветой, Фредди Меркьюри, Бенедиктом Камбербэтчем, Бритни Спирс и другими вошедшими в историю влиятельными людьми.

[ + – ] Восковая фигура Фредди Меркьюри в Музее мадам Тюссо

Напомним, американка Зендая скоро станет жительницей Лондона. Она со своим бойфрендом, британским актером Томом Холландом переезжают в столицу Великобритании и будут жить вместе.

Ранее Фокус писал о том, что в Зендаи остались шрамы и синяки после съемок сериала "Эйфория".