Зендая призналась, что у нее есть шрамы после съемок "Эйфории"

В одной из серий героиня Зендаи избила саму себя.

25-летняя американская актриса Зендая Коулман накануне дала интервью, в котором призналась, что после съемок нашумевшего сериала о подростках "Эйфория" у нее остались шрамы. Об этом пишет Entertainment Weekly.

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Первый сезон "Эйфории" вышел еще в 2019 году. А в начале января 2022 вышли первые серии второго сезона сериала "Эйфория", в котором Зендая сыграла наркоманку Ру. И после съемок одной из сцен у 25-летней актрисы остались шрамы.

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"Это был очень тяжелый день. Я побила себя. У меня до сих пор есть шрамы на ногах и достаточно много синяков", — отметила "Ру", которая в пятой серии картины переживает ломку. Во время этого героиня Зендаи проламывает ногами дверь в комнату, где прятались ее родные. После этого эпизода девушка сбегает из дома, поскольку ее хотели отдать в реабилитационный центр.

Недавно HBO Max объявили о съемках третьего сезона сериала "Эйфория".

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Ранее Фокус писал об интервью Зендаи, в котором она рассказала, насколько отдается работе и съемочной площадке.

Напомним, подборка сериалов о жизни современных подростков и проблемах, с которыми они пытаются бороться. Среди которых нашумевший сериал "Эйфория".