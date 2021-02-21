Топ-5 сериалов про подростков, школу, любовь и спасение мира

"Эйфория", "Половое воспитание", "Академия Амбрелла", "Молокососы", "Конец ***ного мира". Подборка сериалов, которые будут одинаково интересны подросткам и их родителям.

Половое воспитание

Некоторые сериалы про подростков могут служить своеобразным родительским ликбезом – путеводителем по подростковому миру для тех, кто давно уже вышел из этой возрастной категории. В "Половом воспитании" найдется все то, что вы хотели и не хотели знать о сегодняшней молодежи. Место действия – средняя школа английского городка Мурдейл. Чему же британские подростки учатся в этой школе? Короткий ответ — всему. Они выстраивают отношения, совершают свои первые серьезные ошибки и первые значимые выборы. Предсказуемо самыми животрепещущими темами для героев этого сериала являются секс и любовь. Премьера "Полового" воспитания состоялась на Netflix в 2019-ом. На сегодняшний день доступны два сезона, однако уже известного о том, что идет работа над третьим.

[ + – ] Сериал Половое воспитание - трейлер

Эйфория

Американский сериал снят по мотивам одноименного израильского многосерийного фильма. Впрочем, сценарист Сэм Левинсон, которому студия HBO поручила адаптацию израильской теледрамы Euphoria, выпущенной в 2012, утверждает, что основывался на собственном подростковом опыте, в том числе и опыте борьбы с наркотической зависимостью. Материал получился отнюдь не легким для восприятия, однако приобрел впечатляющую популярность. Критика хваля его, акцентируя внимание на необычных визуальных эффектах, детально прописанной истории и очень взрослом подходе к освещению болезненной темы. Впрочем, родительские организации частенько критикуют его за излишнюю откровенность. В частности многих родителей возмущает то, что в некоторых эпизодах в кадре появляются обнаженные мужские гениталии. Впрочем, современные подростки видели и не такое.

[ + – ] Сериал Эйфория - трейлер

Конец ***го мира

По сути это роад муви, нечто среднее между драмой и черной комедией. Первый сезон создан по мотивам одноименного комикса Чарльза Форсмана. Бунтарка Алиса и Джеймс, который считает себя будущим маньяком – убийцей, вместе сбегают из города. Цели этого совместного путешествия они представляют себе по разному. Алиса рассчитывает найти бросившего ее отца и обрести семью, с которой сможет жить долго и счастливо, а Джеймс надеется как-нибудь по дороге убить Алису и так начать первую в своей жизнь серию беспричинных убийств. Впрочем, забегая вперед скажем, что оба главных героя в итоге останутся живы, чтобы удивлять зрителей своим странным поведением еще и во втором сезоне. Неожиданных поворотов сюжета будет хоть отбавляй. В какой-то момент в безумии Джеймса даже начнет прослеживаться некая логика. В начале истории обоим героям по семнадцать лет, во втором сезоне – по девятнадцать.

[ + – ] Сериал Конец ***го мира - трейлер

Молокососы

Сюжет этого сериала создавали вместе отец и сын – Брайан Элсли и Джейми Бриттан. Персонажей в сериале очень много и среди них нельзя выделить главных и второстепенных, поскольку у каждого в этом сериале есть свой «звездный час». В каждой серии на первый план выходит один из героев. В "Молокососах" присутствуют типичные для молодежных фильмов типажи – король вечеринок, пай-девочка, неуверенный в себе ботаник, эксцентричная оторва, малолетний сердцеед и так далее. Однако все эти образы так оригинально переосмыслены остроумными британскими сценаристами, что вовсе не кажутся избитыми. Место действия – Бристоль. Почти всем персонажам по сюжету от 16 до 18 лет. Некоторые из них совершают вполне взрослые поступки, но совершенно по-детски реагируют на их последствия.

[ + – ] Сериал Молокососы - трейлер

Академия Амбрелла

Среди сериалов про школу этот стоит особняком, потому что речь идет о специальном учебном заведении для супергероев. По сюжету в конце 1980-х по всему миру на свет появляются несколько десятков детей, обладающих суперспособностями. Их миссия заключается в том, чтобы предотвратить, надвигающийся апокалипсис. Реализовать ее можно только объединив усилия, но это на поверку оказывается не так уж просто. В комплекте со сверхъестественными возможностями будущие герои получили сверхсложные характеры. К тому же они вовсе не лишены типичных подростковых психологических проблем.

[ + – ] Сериал Академия Амбрелла - трейлер 2 сезона

Сериал создан по мотивам популярного комикса. Действие разворачивается по большей части в вымышленных местах, однако разработчики визуального ряда сериала признаются в том, что стремились сделать картинку реалистичной, вдохновляясь настоящими видами Чикаго и Нью-Йорка. Два сезона уже доступны на Нетфликсе, скоро появится третий. Шоу пользуется огромной популярностью и получает одобрительные отзывы критиков. Помимо прочего зрительский интерес подогревает то, что одну из главных ролей исполняет Эллиот Пейдж – актер, который еще недавно было актрисой и наделал немало медийного шума, объявив о смене гендерной идентичности.

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