Топ-5 серіалів про підлітків, школу, любов та порятунок світу

"Ейфорія", "Статеве виховання", "Академія Амбрелла", "Молокососи", "Кінець ***ного світу". Підбірка серіалів, які однаково зацікавлять підлітків та їх батьків.

Статеве виховання

Деякі серіали про підлітків можуть служити своєрідним батьківським лікнепом — путівником по підліткового світу для тих, хто давно вже вийшов з цієї вікової категорії. У "Статевому вихованні" знайдеться все те, що ви хотіли і не хотіли знати про сьогоднішню молодь. Місце дії — середня школа англійського містечка Мурдейл. Чому ж британські підлітки вчаться в цій школі? Коротка відповідь — всьому. Вони вибудовують стосунки, здійснюють свої перші серйозні помилки і перші значущі вибори. Передбачувано найактуальнішими темами для героїв цього серіалу є секс і любов. Премʼєра "Статевого виховання" відбулася на Netflix у 2019-му. На сьогодні доступні два сезони, однак уже відомого про те, що йде робота над третім.

[ + – ] Серіал Статеве виховання — трейлер

Ейфорія

Американський серіал знятий за мотивами однойменного ізраїльського багатосерійного фільму. Втім, сценарист Сем Левінсон, якому студія HBO доручила адаптацію ізраїльської теледрами Euphoria, випущеної у 2012, стверджує, що грунтувався на власному підлітковому досвіді, зокрема і досвіду боротьби з наркотичною залежністю. Матеріал вийшов аж ніяк не легким для сприйняття, проте отримав вражаючу популярність. Критика хвалячи його, зробивши основний акцент на незвичайних візуальних ефектах, детально прописаній історії та дуже дорослому підході до висвітлення болючої теми. Втім, батьківські організації частенько критикують його за зайву відвертість. Зокрема багатьох батьків обурює те, що в деяких епізодах в кадрі зʼявляються оголені чоловічі геніталії. Втім, сучасні підлітки бачили і не таке.

[ + – ] Серіал Ейфорія — трейлер

Кінець ***го світу

По суті це роад муві, щось середнє між драмою та чорною комедією. Перший сезон створений за мотивами однойменного коміксу Чарльза Форсмана. Бунтарка Аліса і Джеймс, який вважає себе майбутнім маніяком — вбивцею, разом тікають з міста. Мету цієї спільної подорожі вони уявляють собі по-різному. Аліса розраховує знайти батька, який її кинув, і знайти сімʼю, з якою вона зможе жити довго і щасливо, а Джеймс сподівається якось дорогою вбити Алісу і так почати першу в своєму житті серію безпричинних вбивств. Втім, забігаючи наперед скажемо, що обидва головних герої у підсумку залишаться живі, щоб дивувати глядачів своєю дивною поведінкою ще і в другому сезоні. Несподіваних поворотів сюжету буде хоч відбавляй. У певний момент в божевіллі Джеймса навіть почне простежуватися певна логіка. На початку історії обом героям по сімнадцять років, у другому сезоні — по девʼятнадцять.

[ + – ] Серіал Кінець ***го світу — трейлер

Молокососи

Сюжет цього серіалу створювали разом батько і син — Брайан Елслі і Джеймі Бріттан. Персонажів у серіалі дуже багато і серед них не можна виділити головних і другорядних, оскільки у кожного в цьому серіалі є свій «зоряний час». У кожній серії на перший план виходить один з героїв. В "Молокососах" присутні типові для молодіжних фільмів типажі — король вечірок, пай-дівчинка, невпевнений у собі ботанік, ексцентрична оторва, малолітній серцеїд і так далі. Однак всі ці образи так оригінально переосмислені дотепними британськими сценаристами, що зовсім не здаються заїждженими. Місце дії — Бристоль. Майже всім персонажам за сюжетом від 16 до 18 років. Деякі з них роблять цілком дорослі вчинки, але зовсім по-дитячому реагують на їх наслідки.

[ + – ] Серіал Молокососи — трейлер

Академія Амбрелла

Серед серіалів про школу цей стоїть осібно, бо йдеться про спеціальний навчальний заклад для супергероїв. За сюжетом наприкінці 1980-х по всьому світу на світло зʼявилися кілька десятків дітей, які мають суперздібності. Їх місія полягає у тому, щоб запобігти апокаліпсису, що насувається. Реалізувати її можна тільки обʼєднавши зусилля, але це на перевірку виявляється не так вже й просто. У комплекті з надприродними можливостями майбутні герої отримали надскладні характери. До того ж вони зовсім не позбавлені типових підліткових психологічних проблем.

[ + – ] Серіал Академія Амбрелла — трейлер 2 сезону

Серіал створено за мотивами популярного коміксу. Дія розгортається здебільшого у вигаданих місцях, проте розробники візуального ряду серіалу визнаються в тому, що прагнули зробити картинку реалістичною, надихаючись справжніми видами Чикаго і Нью-Йорка. Два сезони вже доступні на Нетфліксі, скоро зʼявиться третій. Шоу користується величезною популярністю і отримує схвальні відгуки критиків. Крім іншого глядацький інтерес підігріває те, що одну з головних ролей виконує Елліот Пейдж — актор, який ще недавно було актрисою і наробив чимало медійного шуму, оголосивши про зміну гендерної ідентичності.

Більше серіалів для підлітків