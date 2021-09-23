Зендая рассказала об одержимости работой и личной жизни

Певица и актриса Зендая после сериала "Эйфория" проснулась звездой, однако она все еще одинока и очень скрытна

25-летняя Зендая прославилась, благодаря сериалу "Эйфория", а на днях в прокат вышел фильм "Дюна", где она исполнила роль пустынной жительницы Чани. Ее образы для красных дорожек уже в который раз называют самыми стильными, а самой актрисе приписывают романы с самыми популярными молодыми актерами современности. Обычно скрытная актриса дала откровенное интервью британскому Vogue.

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Зендая Коулман, которую все называют по имени без упоминания фамилии, является одной из самых многообещающих молодых актрис в Голливуде. Она получила "Эмми" за роль 17-летней наркоманки Ру Беннет в нашумевшем сериале "Эйфория", снялась в "Дюне" Дени Вильнева и уже является признанной иконой стиля.

Фото: Vogue

Журналистке Vogue Марисе Мельтцер она признается, что совершенно одержима работой. И что нее "старая душа".

"Ненавижу свободное время. Я просто не знаю, что делать, когда не работаю. Я работала с 9 до 5 с 13 лет. Я боюсь, что если не буду работать, то все это исчезнет", — признается актриса. Ее мать работала в шекспировском театре, так что Зендая буквально росла на сцене и рано начала сниматься. Но сейчас она может быть довольна – у нее полно дел. После съемок в "Дюне" она занималась разработкой капсульной коллекции с Томми Хилфигером и является лицом брендов Lancôme, Bulgari и Valentino.

На съемках "Дюны", рассказывает Зендая, они подружились с Тимоти Шаламе. Просто он был единственным актером, кто был столь же юн, как и она.

Фото: Vogue

"Он сказал: "Круто, кто-то, кто понимает мои шутки!". Мы устраивали танцы в моем трейлере под хиты 2000-х. У нас получился отличный дуэт. Тимоти очень талантливый актер, замечательный человек и хороший друг. Приятно в этой киноиндустрии иметь товарища, с которым можно поговорить и который тебя понимает", — рассказывает Зендая. Поклонники решили, что они с Тимоти Шаламе стали парой. Но она это отрицает. И кольцо с желтым бриллиантом от Bulgari, которое она постоянно носит, это "подарок самой себе".

"Я получаю небольшую скидку для сотрудников. Теперь мне кажется, что это кольцо станет семейной реликвией, которую я передам своим внукам", — говорит Зендая.

Также ей приписывали романы с Джейкобом Элорди, ее партнером по "Эйфории" (он встречается с Кайей Гербер), Заком Эфроном и Томом Холландом, с которым она снималась в фильме про Спайдермена.

Но Зендая никак не комментирует слухи. Она даже говорит, что, будучи юной диснеевской звездой, отказывалась целовать партнера по сцене даже в щеку.

"Я домоседка. Я провожу время дома за рисованием. Я люблю смотреть фильмы и подкасты о преступлениях", — рассказывает актриса. Ее отец и мать в разводе, еще у нее пять сводных братьев и сестер и семья всегда ее поддерживала. Так, отец, по словам актрисы, заставляет ее отдыхать от работы.

"Он мне сказал: "ты не сможешь тратить деньги, когда умрешь", или что-то вроде того", — признается Зендая, которая после этих слов впервые отправилась в отпуск в Грецию в 23 года. Там она отдала свою кредитку ассистенту и велела тратить на все, что понадобиться, но не говорить сумму потраченного, чтобы она не нервничала.

Фото: Vogue

Впрочем, она любит покупать винтажные вещи и ходить к психологу.

"Я хожу на терапию. Я имею в виду, что если у кого-то есть деньги, то стоит потратить их на психолога. Ничего нет плохого в том, чтобы работать над собой и делать это с тем, кто не является вашей матерью, или просто знакомым. Лучше говорить с тем, кто непредвзят", — говорит Зендая.

В будущем Зендая хочет попробовать себя в качестве режиссера. Уже сейчас она съемках она проводит время с командой и задает вопросы о раскадровках и прочих тонкостях режиссерской работы. "Мне нужно поторопиться и придумать, как стать хорошим режиссером. Я пытаюсь, я учусь каждый день, правда. Я так много хочу сделать", — признается актриса.

Несколько интересных фактов об актрисе Зендая:

Она выросла в семье школьных учителей: ее мать Клэр Штермер — белая, отец Казембе Аджаму Коулман — темнокожий;

Зендая, когда станет режиссером, обещает делать главными героинями своих фильмов только темнокожих женщин;

Ее первым фильмом стала картина "Заклятые друзья" 2012 года, в котором она снималась с Беллой Торн;

До 16 лет родители запрещали ей встречаться с мальчиками;

Зендая вегетарианка, но овощи она не очень любит, им она предпочитает пиццу. Вегетарианкой она стала потому что искренне любит животных;

Зендая любит Шекспира, а ее любимый певец — Майкл Джексон;

Ее рост — 178 см.

Напомним, премьера "Дюны" состоялась 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Сейчас она побила рекорды сборов кинопроката в Украине. За 5 дней фильм посмотрели 263 тысячи киноманов.