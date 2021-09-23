Зендея розповіла про одержимість роботою та особисте життя

Співачка й актриса Зендея після серіалу "Ейфорія" прокинулася зіркою, проте вона все ще самотня і дуже скритна

25-річна Зендея прославилася завдяки серіалу "Ейфорія", а днями в прокат вийшов фільм "Дюна", де вона виконала роль пустельної мешканки Чані. Її образи для червоних доріжок уже вкотре називають найбільш стильними, а самій актрисі приписують романи з найпопулярнішими молодими акторами сучасності. Зазвичай скритна актриса дала відверте інтерв'ю британському Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зендея Коулмен, яку всі називають по імені без згадки прізвища, є однією з найбільш багатообіцяльних молодих актрис у Голлівуді. Вона отримала "Еммі" за роль 17-річної наркоманки Ру Беннет у гучному серіалі "Ейфорія", знялася в "Дюні" Дені Вільнева і вже є визнаною іконою стилю.

Фото: Vogue

Журналістці Vogue Марісі Мельтцер вона зізнається, що абсолютно одержима роботою. І що в неї "стара душа".

"Ненавиджу вільний час. Я просто не знаю, що робити, коли не працюю. Я працювала з 9 до 5 з 13 років. Я боюся, що якщо не працюватиму, то все це зникне", — зізнається актриса. Її мати працювала в шекспірівському театрі, тому Зендея буквально росла на сцені і рано почала зніматися. Але зараз вона може бути задоволена — у неї повно справ. Після зйомок у "Дюні" вона займалася розробкою капсульної колекції з Томмі Хілфігером і є обличчям брендів Lancôme, Bulgari і Valentino.

На зйомках "Дюни", розповідає Зендея, вони подружилися з Тімоті Шаламе. Просто він був єдиним актором, хто був настільки ж юний, як і вона.

Фото: Vogue

"Він сказав: "Круто, хтось, хто розуміє мої жарти!". Ми влаштовували танці в моєму трейлері під хіти 2000-х. У нас вийшов відмінний дует. Тімоті дуже талановитий актор, чудова людина і хороший друг. Приємно в цій кіноіндустрії мати товариша, з яким можна поговорити і який тебе розуміє", — розповідає Зендея. Шанувальники вирішили, що вони з Тімоті Шаламе стали парою. Але вона це заперечує. І кільце з жовтим діамантом від Bulgari, яке вона постійно носить, це "подарунок самій собі".

"Я отримую невелику знижку для співробітників. Тепер мені здається, що це кільце стане сімейною реліквією, яку я передам своїм онукам", — говорить Зендея.

Також їй приписували романи з Джейкобом Елорді, її партнером з "Ейфорії" (він зустрічається з Каєю Гербер), Заком Ефроном і Томом Голландом, з яким вона знімалася у фільмі про Спайдермена.

Але Зендея ніяк не коментує чутки. Вона навіть говорить, що, будучи юною діснеївською зіркою, відмовлялася цілувати партнера по сцені навіть у щоку.

"Я домувальниця. Я проводжу час вдома за малюванням. Я люблю дивитися фільми і подкасти про злочини", — розповідає актриса. Її батько і мати в розлученні, ще в неї п'ять зведених братів і сестер і сім'я завжди її підтримувала. Так, батько, за словами актриси, змушує її відпочивати від роботи.

"Він мені сказав: "Ти не зможеш витрачати гроші, коли помреш", або щось на зразок того", — зізнається Зендея, яка після цих слів вперше вирушила у відпустку до Греції у 23 роки. Там вона віддала свою кредитку асистентові і веліла витрачати на все, що знадобитися, але не говорити суму витраченого, щоб вона не нервувала.

Фото: Vogue

Втім, вона любить купувати вінтажні речі і ходити до психолога.

"Я ходжу на терапію. Я маю на увазі, що якщо в когось є гроші, то варто витратити їх на психолога. Нічого немає поганого в тому, щоб працювати над собою і робити це з тим, хто не є вашою матір'ю, або просто знайомим. Краще говорити з тим, хто неупереджений", — говорить Зендея.

У майбутньому Зендея хоче спробувати себе в ролі режисера. Уже зараз на зйомках вона проводить час з командою і ставить питання про розкадрування та інші тонкощі режисерської роботи. "Мені потрібно поквапитися і придумати, як стати хорошим режисером. Я намагаюся, я вчуся щодня, правда. Я так багато хочу зробити", — зізнається актриса.

Кілька цікавих фактів про актрису Зендею:

Вона виросла в родині шкільних вчителів: її мати Клер Штермер — біла, батько Казембе Аджаму Коулмен — темношкірий;

Зендея, коли стане режисером, обіцяє робити головними героїнями своїх фільмів тільки темношкірих жінок;

Її першим фільмом стала картина "Закляті друзі" 2012 року, у якому вона знімалася з Белою Торн;

До 16 років батьки забороняли їй зустрічатися з хлопчиками;

Зендея вегетаріанка, але овочі вона не дуже любить, вона надає перевагу піці. Вегетаріанкою вона стала, тому що щиро любить тварин;

Зендея любить Шекспіра, а її улюблений співак — Майкл Джексон;

Її зріст — 178 см.

Нагадаємо, прем'єра "Дюни" відбулася 3 вересня на Венеційському кінофестивалі. Наразі вона побила рекорди зборів кінопрокату в Україні. За 5 днів фільм подивилися 263 тисячі кіноманів.