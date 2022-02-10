Зендея зізналася, що в неї є шрами після зйомок "Ейфорії"

В одній із серій героїня Зендеї побила сама себе.

25-річна американська акторка Зендея Коулман напередодні дала інтерв'ю, у якому зізналася, що після зйомок нашумілого серіалу про підлітків "Ейфорія" в неї залишилися шрами. Про це пише Entertainment Weekly.

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Зазначимо, що перший сезон "Ейфорії" вийшов ще у 2019 році. А на початку січня 2022 року вийшли перші серії другого сезону серіалу "Ейфорія", у якому Зендея зіграла наркоманку Ру. І після зйомок однієї зі сцен в 25-річної акторки залишилися шрами.

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"Це був дуже важкий день. Я побила себе. У мене досі є шрами на ногах і доволі багато синців", — зазначила "Ру", яка в п'ятій серії картини переживає ломку. Під час цього героїня Зендеї проламує ногами двері у кімнату, де ховалися її рідні. Після цього епізоду дівчина тікає з дому, оскільки її хотіли віддати в реабілітаційний центр.

Нещодавно HBO Max оголосили про зйомки третього сезону серіалу "Ейфорія".

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Раніше Фокус писав про інтерв'ю Зендеї, у якому вона розповіла, наскільки віддається роботі та знімальному майданчику.

Нагадаємо, підбірка серіалів про життя сучасних підлітків та проблеми, з якими вони намагаються боротися. Серед яких нашумілий серіал "Ейфорія".