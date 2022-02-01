Стало известно, сколько денег потратил Том Холланд, чтобы к нему переехала Зендая
Вскоре пара будет жить вместе.
25-летний британский актер Том Холланд на данный момент делает ремонт в своем доме в Британии перед переездом к нему из США 25-летней актрисы Зендаи, с которой они встречаются с осени 2021 года. На улучшение своего дома "Спайдермен" потратил около 2,5 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.
Как известно, в 2018 году Том Холланд приобрел имение на юго-западе столицы Британии, Лондоне, недалеко от своих родных.
В гнездышке для влюбленных будет сауна, сад и, что символично для актерской пары, собственный кинотеатр.
Ранее Фокус писал о визите Тома и Зендаи в Лондон. Пара посетила родителей 25-летнего актера и прогулялась по "Туманному Альбиону" в уютных образах, мило обнимаясь.
Отметим, что пара вместе официально с ноября 2021, однако слухи о взаимной симпатии между ними ходили еще с 2017 года, а летом 2021 их несколько раз ловили папарацци за поцелуями и объятиями.
Напомним, Том Холланд и Зендая тайно встретились с принцем Гарри и Меган Маркл. Как известно, две известные пары объединяет британское происхождение мужчин (Гарри и Том) и американские корни женщин (Меган и Зендая). О чем договорились на встрече, пока неизвестно.