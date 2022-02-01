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Стало известно, сколько денег потратил Том Холланд, чтобы к нему переехала Зендая

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Том Холланд и Зендая, Том Холланд и Зендая живут вместе, лондон, дом тома холланда.
Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/ | Том Холланд и Зендая

Вскоре пара будет жить вместе.

25-летний британский актер Том Холланд на данный момент делает ремонт в своем доме в Британии перед переездом к нему из США 25-летней актрисы Зендаи, с которой они встречаются с осени 2021 года. На улучшение своего дома "Спайдермен" потратил около 2,5 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как известно, в 2018 году Том Холланд приобрел имение на юго-западе столицы Британии, Лондоне, недалеко от своих родных.

В гнездышке для влюбленных будет сауна, сад и, что символично для актерской пары, собственный кинотеатр.

В скором времени актерская пара будет жить в Великобритании.

Ранее Фокус писал о визите Тома и Зендаи в Лондон. Пара посетила родителей 25-летнего актера и прогулялась по "Туманному Альбиону" в уютных образах, мило обнимаясь.

Отметим, что пара вместе официально с ноября 2021, однако слухи о взаимной симпатии между ними ходили еще с 2017 года, а летом 2021 их несколько раз ловили папарацци за поцелуями и объятиями.

Зендая и Том Холланд вместе с ноября 2021 года.
Зендая и Том Холланд вместе с ноября 2021 года.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Напомним, Том Холланд и Зендая тайно встретились с принцем Гарри и Меган Маркл. Как известно, две известные пары объединяет британское происхождение мужчин (Гарри и Том) и американские корни женщин (Меган и Зендая). О чем договорились на встрече, пока неизвестно.