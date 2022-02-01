Стало відомо, скільки грошей витратив Том Голланд, аби до нього переїхала Зендея

Незабаром пара житиме разом.

25-річний британський актор Том Голланд наразі робить ремонт у своєму домі в Британії перед переїздом до нього із США 25-річної акторки Зендеї, з якою вони зустрічаються з осені 2021 року. На покращення свого помешкання "Спайдермен" витратив близько 2,5 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Daily Mail.

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Як відомо, у 2018 році Том Голланд придбав маєток на південному заході столиці Британії, Лондоні, недалеко від своїх рідних.

У гніздечку для закоханих буде сауна, сад та, що символічно для акторської пари, власний кінотеатр.

[ + – ] Незабаром акторська пара житиме у Великобританії.

Раніше Фокус писав про візит Тома та Зендеї до Лондона. Пара відвідала батьків 25-річного актора та прогулялася "Туманним Альбіоном" у затишних образах, мило обіймаючись.

Зазначимо, що пара разом офіційно з листопада 2021 року, проте чутки про взаємну симпатію між ними ходили ще з 2017 року, а влітку 2021 року їх кілька разів ловили папараці за поцілунками та обіймами.

[ + – ] Зендея та Том Голланд разом з листопада 2021 року. Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея таємно зустрілися з принцом Гаррі та Меган Маркл. Як відомо, дві відомі пари поєднує британське походження чоловіків (Гаррі та Том) та американські корені жінок (Меган та Зендея). Про що саме домовилися на зустрічі, наразі невідомо.