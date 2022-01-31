Том Голланд і Зендея таємно зустрілися з принцом Гаррі та Меган Маркл

Ініціатива виходила від герцогів Сассекських, але ціль зустрічі досі невідома.

Герцог і герцогиня Сассекські раптово запросили на вечерю найпопулярнішу пару Голлівуду – зірку "Людини-павука" Тома Голланда та його дівчину Зендею, зірку серіалу "Ейфорія" та фільму "Дюна", які тільки недавно офіційно оголосили про свої стосунки. Про це пише Daily Mail.

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Зустріч була таємницею. І саме принц Гаррі та Меган Маркл запросили голлівудських зірок на вечерю. Про це розповів друг принца.

"Том і Зендея були вражені. Том ніколи не зустрічався з Гаррі і не розмовляв з ним, тому гадки не мав, навіщо міг йому знадобитися", — розповів інсайдер. Втім, він має припущення.

[ + – ] Том Голланд та Зендея Фото: Getty Images

Фільм "Людина-павук: Немає шляху додому", у якому зіграли Том Голланд і Зендея, стартував 13 грудня і зараз б'є всі рекорди з касових зборів. У прокаті стрічка зібрала понад 1,6 мільярд доларів, стала найкасовішим проєктом 2021 року і шостим найуспішнішим в історії.

[ + – ] Том Голланд і Зендея на прем'єрі "Людина-павук: Немає шляху додому"

"Я чув, що принц Гаррі та Меган хочуть, щоб зоряний пил цієї екранної пари перейшов на них самих", — заявив інсайдер. Тим більше, з Гаррі та Меган Тома та Зендею ріднить той факт, що Том Голланд – британець, а Зендея – американка.

Голлівудська пара та герцогське подружжя зустрілися в маєтку принца в Монтесіто, Каліфорнія. Зустріч була настільки секретною, що про неї не дізналися ні папараці, ні журналісти.

Імовірно, герцоги Сассекські хотіли переконати зіркову пару взяти участь в одному зі своїх медіапроєктів.

Раніше аудіогігант Spotify підписав контракт з Гаррі та Меган вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів, але поки ті випустили лише один подкаст. І якби Голланд і Зендея погодилися співпрацювати з ними, то це точно додало б їм популярності.