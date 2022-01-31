Том Холланд и Зендая тайно встретились с принцем Гарри и Меган Маркл

Инициатива исходила от герцогов Сассекских, но цель встречи до сих пор неизвестна

Герцог и герцогиня Сассекские внезапно пригласили на ужин саму популярную пару Голливуда – звезду "Человека-паука" Тома Холланда и его девушку Зендаю, звезду сериала "Эйфория" и фильма "Дюна", которые только недавно официально объявили о своих отношениях. Об этом пишет Daily Mail.

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Встреча была тайной. И именно принц Гарри и Меган Маркл пригласили голливудских звезд на ужин. Об этом рассказал друг принца.

"Том и Зендая были поражены. Том никогда не встречался с Гарри и не разговаривал с ним, поэтому понятия не имел, зачем мог ему понадобиться", — рассказал инсайдер. Впрочем, у него есть предположение.

[ + – ] Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой", в котором сыграли Том Холланд и Зендая, стартовал 13 декабря и сейчас бьет все рекорды по кассовым сборам. В прокате лента собрала более 1,6 миллиардов долларов, стала самым кассовым проектом 2021 года и шестым самым успешным в истории.

[ + – ] Том Холланд и Зендая на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

"Я слышал, что принц Гарри и Меган хотят, чтобы звездная пыль этой экранной пары перешла на них самих", — заявил инсайдер. Тем более, с Гарри и Меган Тома и Зендаю роднит тот факт, что Том Холланд – британец, а Зендая – американка.

Голливудская пара и герцогская чета встретились в имении принца в Монтесито, Калифорния. Встреча была настолько секретной, что про нее не узнали ни папарацци, ни журналисты.

Предположительно, герцоги Сассекские хотели убедить звездную пару принять участие в одном из своих медиапроектов.

Ранее аудиогигант Spotify подписал контракт с Гарри и Меган стоимостью в 18 миллионов фунтов стерлингов, но пока те выпустили только один подкаст. И если бы Холланд и Зендая согласились сотрудничать с ними, то это определенно добавило бы им популярности.