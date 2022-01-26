Том Голланд та Зендея вийшли на новий рівень стосунків

За акторською парою пильно стежить вся мережа.

25-річний англійський актор та "Спайдермен" Том Голланд познайомив свою дівчину, 25-річну акторку Зендею, з батьками. Про це пише Page Six.

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Напередодні лондонські папараці зловили пару під час прогулянки. Адже Том Голланд привіз свою кохану для знайомства з батьками, які мешкають у Великій Британії. Закохані були одягнені в затишні образи. Зендея обіймала свого "людину-павука" за талію.

[ + – ] Зендея та Том Голланд приїхали до Лондона знайомитися з батьками Тома.

Зендея обрала для прогулянки по Лондону бежеву флісову куртку із сірою кишенею і темно-сині спортивні штани. Вона завершила образ бордово-білими кросівками Air Jordans.

[ + – ] Зендея та Том Голланд у Лондоні.

Том Голланд був у ліловому світшоті та світло-блакитних джинсах з помаранчево-сірими кросівками Nike, доповнивши образ чорною шапкою.

Того ж дня акторська пара та родина Тома відправилися на виставу "Гаррі Поттер та Прокляте дитя" в театр Palace.

Про взаємну симпатію між акторами заговорили ще у 2017 році під час зйомок першої частини "Людини-павука" з Томом Голландом у головній ролі. Проте згодом чутки про роман між ними втихли.

[ + – ] Пара підтвердила свій роман наприкінці осені 2021 року.

А вже у 2021 році Зендея та Том часто давали привід громадськості попліткувати про їхній роман, адже папараці ловили їх за поцілунками в машині, актори викладали фото одне одного у свої соцмережі, відвідали весілля свого друга, на якому обіймалися та цілувалися. А згодом Том в одному з інтерв'ю підтвердив романтичні стосунки з 25-річною акторкою.

Нагадаємо, Том Голланд заявив, що готовий створити свою родину та планує завести дітей.

Раніше Фокус писав про пікантні подробиці акторського роману Зендеї та Тома Голланда.