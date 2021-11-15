Зендею та Тома Голланда помітили на побаченні
Зіркову акторську пару, якій давно приписують роман, помітили в Беверлі-Гіллз.
Уже довгий час 25-річну акторку Зендею та 25-річного актора Тома Голланда підозрюють у стосунках та приписують їм роман. Адже самі зірки неодноразово підігрівали ці чутки. Том час від часу публікує світлини Зендеї в Instagram, яка в свою чергу в інтерв’ю намагається ухилятися від прямих відповідей про "Людину-павука". На вихідних акторську пару помітили за вечерею в ресторані Matsuhisa. Щоправда, виходили із закладу зірки окремо, аби не привертати зайвої уваги, пише Нollywoodlife.
Чутки про відносини між акторами існують вже декілька років після їхньої спільної роботи над фільмом "Людина-павук: Повернення додому" у 2017 році. Також їй приписували романи з Джейкобом Елорді, її партнером з "Ейфорії", Заком Ефроном. Але Зендея ніяк не коментує чутки про якісь стосунки. Вона навіть говорить, що, будучи юною діснеївською зіркою, відмовлялася цілувати партнера по сцені навіть у щоку.
Влітку цьогоріч Зендею та Тома Голланда "впіймали" папараці, коли ті цілувалися в машині. Згодом актори з'явилися на весіллі їхнього друга, де обіймалися та трималися за руки.
Нагадаємо, що Зендея розповіла, що вона абсолютно одержима роботою та має "стару душу".
Раніше ми повідомляли, що з'явився офіційний трейлер нового "Людини-павука". Головні ролі в картині зіграють Том Голланд і Зендея, проте з'являться там і персонажі з попередніх фільмів.