Зендею та Тома Голланда помітили на побаченні

Зіркову акторську пару, якій давно приписують роман, помітили в Беверлі-Гіллз.

Уже довгий час 25-річну акторку Зендею та 25-річного актора Тома Голланда підозрюють у стосунках та приписують їм роман. Адже самі зірки неодноразово підігрівали ці чутки. Том час від часу публікує світлини Зендеї в Instagram, яка в свою чергу в інтерв’ю намагається ухилятися від прямих відповідей про "Людину-павука". На вихідних акторську пару помітили за вечерею в ресторані Matsuhisa. Щоправда, виходили із закладу зірки окремо, аби не привертати зайвої уваги, пише Нollywoodlife.

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[ + – ] Зендея та Том Голланд

Чутки про відносини між акторами існують вже декілька років після їхньої спільної роботи над фільмом "Людина-павук: Повернення додому" у 2017 році. Також їй приписували романи з Джейкобом Елорді, її партнером з "Ейфорії", Заком Ефроном. Але Зендея ніяк не коментує чутки про якісь стосунки. Вона навіть говорить, що, будучи юною діснеївською зіркою, відмовлялася цілувати партнера по сцені навіть у щоку.

[ + – ] Кадри, як Зендея та Том Голланд покидають ресторан

Влітку цьогоріч Зендею та Тома Голланда "впіймали" папараці, коли ті цілувалися в машині. Згодом актори з'явилися на весіллі їхнього друга, де обіймалися та трималися за руки.

[ + – ] Поцілунок Зендеї та Тома Голланда в машині

Нагадаємо, що Зендея розповіла, що вона абсолютно одержима роботою та має "стару душу".

Раніше ми повідомляли, що з'явився офіційний трейлер нового "Людини-павука". Головні ролі в картині зіграють Том Голланд і Зендея, проте з'являться там і персонажі з попередніх фільмів.