Зендаю и Тома Холланда заметили на свидании
Звездную актерскую пару, которой давно приписывают роман, заметили в Беверли-Хиллз.
Уже долгое время 25-летняя актриса Зендая Коулман и 25-летний актер Том Холланд подозреваются в отношениях и им приписывают роман. Ведь сами звезды не раз подогревали эти слухи. Том Холланд время от времени публикует фотографии подруги в Instagram, которая в свою очередь в интервью пытается уклоняться от прямых ответов о "Человеке-пауке". На выходных актерскую пару заметили за ужином в ресторане Matsuhisa. Правда, выходили из заведения звезды отдельно, чтобы не привлекать излишнего внимания, пишет Нollywood life.
Слухи об отношениях между актерами существуют уже несколько лет после их совместной работы над фильмом "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году. Также ей приписывали романы с Джейкобом Элорди, ее партнером по "Эйфории", Заком Эфроном. Но Зендая никак не комментирует слухи о каких-либо отношениях. Она даже говорит, что, будучи юной Диснеевской звездой, отказывалась целовать партнера по сцене даже в щеку.
Летом этого года Зендаю и Тома Холланда "поймали" папарацци, когда те целовались в машине. Затем актеры появились на свадьбе их друга, где обнимались и держались за руки.
Напомним, что Зендая рассказала, что она абсолютно одержима работой и имеет "старую душу".
Ранее мы сообщали, что появился официальный трейлер нового "Человека-паука". Главные роли в картине сыграют Том Холланд и Зендая, однако появятся там и персонажи из предыдущих фильмов.