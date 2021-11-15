Зендаю и Тома Холланда заметили на свидании

Звездную актерскую пару, которой давно приписывают роман, заметили в Беверли-Хиллз.

Уже долгое время 25-летняя актриса Зендая Коулман и 25-летний актер Том Холланд подозреваются в отношениях и им приписывают роман. Ведь сами звезды не раз подогревали эти слухи. Том Холланд время от времени публикует фотографии подруги в Instagram, которая в свою очередь в интервью пытается уклоняться от прямых ответов о "Человеке-пауке". На выходных актерскую пару заметили за ужином в ресторане Matsuhisa. Правда, выходили из заведения звезды отдельно, чтобы не привлекать излишнего внимания, пишет Нollywood life.

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[ + – ] Зендая и Том Холланд

Слухи об отношениях между актерами существуют уже несколько лет после их совместной работы над фильмом "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году. Также ей приписывали романы с Джейкобом Элорди, ее партнером по "Эйфории", Заком Эфроном. Но Зендая никак не комментирует слухи о каких-либо отношениях. Она даже говорит, что, будучи юной Диснеевской звездой, отказывалась целовать партнера по сцене даже в щеку.

[ + – ] Кадры, как Зендая и Том Холланд покидают ресторан

Летом этого года Зендаю и Тома Холланда "поймали" папарацци, когда те целовались в машине. Затем актеры появились на свадьбе их друга, где обнимались и держались за руки.

[ + – ] Поцелуй Зендаи и Тома Холланда в машине

Напомним, что Зендая рассказала, что она абсолютно одержима работой и имеет "старую душу".

Ранее мы сообщали, что появился официальный трейлер нового "Человека-паука". Главные роли в картине сыграют Том Холланд и Зендая, однако появятся там и персонажи из предыдущих фильмов.