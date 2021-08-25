Знакомые все лица: в Сети появился официальный трейлер нового "Человека паука" (видео)

Главные роли в картине сыграют Том Холланд и Зендая, однако появятся там и персонажи из прошлых фильмов.

Sony Pictures представила официальный трейлер третьей части франшизы "Человек-паук", перезапущенной в 2015 году, под названием "Человек-паук: Нет пути домой".

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Исходя из опубликованных кадров, на зрителей ждет встреча с персонажами из мультивселенной Marvel. Так, в картине снова встретятся Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча, и Доктор Осьминог, которого играет Альфред Молина. Этот герой появлялся последний раз в фильме 2004 года о похождениях Человека-паука, воплощенного на экране Тоби Магуайром.

[ + – ] Премьера фильма запланирована на декабрь 2021 года

Главные роли в фильме сыграют Том Холланд и Зендая.

По сюжету, Питер Паркер обращается к Доктору Стрэнджу с просьбой сделать так, чтобы о нем все забыли. Однако такой шаг приведет к тому, что будет нарушена "стабильность пространственно-временного континуума", а героев ждет альтернативный исход.

Съемки картины завершились в марте этого года, а премьера назначена на декабрь 2021. Известно, что сейчас продолжается работа над четвертой частью истории о человеке-пауке.

Напомним, почему стоит пойти на новый фильм с Хью Джекманом "Реминисценция".