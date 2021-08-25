Знайомі всі обличчя: в мережі з'явився офіційний трейлер нового "Людини-павука" (відео)

Головні ролі в картині зіграють Том Голланд і Зендея, проте з'являться там і персонажі з попередніх фільмів.

Sony Pictures представила офіційний трейлер третьої частини франшизи "Людина-павук", перезапущена в 2015 році, під назвою "Людина-павук: Немає шляху додому".

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Виходячи з опублікованих кадрів, на глядачів чекає зустріч із персонажами із мультивсесвіту Marvel. Так, у картині знову зустрінуться Доктор Стрендж у виконанні Бенедикта Камбербетча, і Доктор Восьминіг, якого грає Альфред Моліна. Цей герой з'являвся востаннє у фільмі 2004 року про пригоди Людини-павука, втіленого на екрані Тобі Магвайром.

[ + – ] Прем'єра фільму запланована на грудень 2021 року

Головні ролі у фільмі зіграють Том Голланд і Зендея.

За сюжетом, Пітер Паркер звертається до Доктора Стренджа з проханням зробити так, щоб про нього всі забули. Однак такий крок призведе до того, що буде порушена "стабільність просторово-часового континууму", а героїв чекає альтернативний результат.

Зйомки картини завершилися в березні цього року, а прем'єра призначена на грудень 2021. Відомо, що наразі триває робота над четвертою частиною історії про людину-павука.

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