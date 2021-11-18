"Тепер це наша історія": Зендея та Том Голланд офіційно пара

Том Голланд зізнався що він завжди намагався приховати своє особисте життя

25-річний Том Голланд та 25-річна Зендея, яких давно підозрювали в романі, нарешті зізналися ЗМІ, що зустрічаються. Першим про це розповів актор Том Голланд в інтерв’ю виданню GQ.

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Зокрема Том розповів про знайомство із Зендеєю та спільну роботу над фільмом "Людина-павук: Повернення додому" у 2017 році. За його словами, Зендея навчила його, що слава — це теж робота. Так він почав посміхатися для кожної фотографії, обіймати кожного фаната.

Проте актор поділився, що йому сняться кошмари, зокрема про папараці, які позбавляють його права на особисте життя та приватність.

"Одним з недоліків нашої слави є те, що конфіденційність більше не під нашим контролем, і момент, який відбувається між двома людьми, які дуже люблять одне одного, тепер ділиться з цілим світом", — зазначив Том Голланд. Він зізнався, що вони із Зендеєю "відчувають себе позбавленими особистого життя".

[ + – ] Зендея та Том Голланд під час зйомок фільму "Людина-павук"

Оскільки в планах у Тома міжнародний престур, він заздалегідь заговорив про найцікавіше питання щодо його особистого життя, тому зазначив, що не може говорити про відносини із Зендеєю без неї. "Я занадто поважаю її, щоб говорити… Це не моя історія. Це наша історія. І ми говоритимемо про це, коли будемо готові говорити про це разом", — зазначив актор.

Зендея у свою чергу також прокоментувала цю ситуацію: "Це було доволі дивно і заплутано. Я думаю, що любити когось це сакральне і особисте, і ми хотіли б насолоджуватися цим тільки удвох".

Нагадаємо, що нещодавно Тома Голланда і Зендею помітили на побаченні в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз. До цього зіркову пару застали папараці за поцілунком у машині. Також вони приходили на весілля до свого друга, де обіймалися та трималися за руки.

Раніше ми повідомляли, що фанати підрахували, скільки хвилин з'являться Зендея у фільмі "Дюна", прем'єра якого відбулася нещодавно.