"Теперь это наша история": Зендая и Том Холланд официально пара

Том Холланд рассказал, что он всегда старался скрывать свою личную жизнь

25-летний Том Холланд и 25-летняя Зендая, уже некоторое время пребывают под пристальным вниманием СМИ, их подозревали в наличии романтических отношений. И вот, наконец влюбленные рассказали прессе, что они и правда вместе. Первым об этом рассказал актер Том Холланд в интервью изданию GQ.

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В частности, Том рассказал о знакомстве с Зендаей и совместной работе над фильмом "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году. По его словам, Зендая научила его, что слава – это тоже работа. Так он начал улыбаться каждой фотографии, обнимать каждого фаната.

Однако актер поделился, что ему снятся кошмары, особенно о папарацци, лишающих его права на личную жизнь и конфиденциальность.

"Одним из недостатков нашей профессии является тот факт, что конфиденциальность больше не под нашим контролем, и момент, который происходит между двумя очень любящими друг друга людьми, теперь делится с целым миром", — отметил Том Холланд. Он признался, что они с Зендаей "чувствуют себя лишенными личной жизни".

[ + – ] Зендая и Том Холланд во время съемок фильма "Человек-паук"

Поскольку в планах у Тома международный пресс-тур, он заранее заговорил о самом интересном вопросе — о его личной жизни, поэтому отметил, что не может говорить об отношениях с Зендаей без нее. "Я слишком уважаю ее, чтобы говорить... Это не моя история. Это наша история. И мы будем говорить об этом, когда будем готовы говорить об этом вместе", — отметил актер.

Зендая также прокомментировала эту ситуацию: "Это было довольно странно и запутано. Я думаю, что любить кого-то это сакральное и личное, и мы хотели бы наслаждаться этим только вдвоем".

Напомним, что недавно Тома Холланда и Зендаю заметили на свидании в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. До этого звездную пару застали папарацци за поцелуем в машине. Также они приходили на свадьбу к своему другу, где обнимались и держались за руки.

Ранее мы сообщали, что фанаты подсчитали сколько минут появилась Зендая в фильме "Дюна", премьера которого состоялась недавно.