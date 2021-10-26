Фанаты подсчитали, что Зендая появляется в фильме "Дюна" лишь на семь минут

Одна из главных героинь, как оказалось, появляется в самом долгожданном фильме года весьма ненадолго

После премьеры фильма "Дюна" Warner Bros., многочисленных торжественных премьер и появлений главных звезд: Тимоти Шаламе и Зендаи на красных дорожках, фанаты оказались серьез разочарованы результатом. Они просто подсчитали, что героиня Зендаи – Чани, появляется в фильме всего на семь минут. Об этом пишет Daily Mail.

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Весь фильм "Дюна" Дени Вильнева длится два часа тридцать пять минут, но Зендае там отдано только семь минут. Она появляется в начале, во сне Пола Атрейдеса, а потом в конце, когда он уже попадает с матерью в пустыню. В принципе, это отвечает оригинальному роману Фрэнка Герберта, так как пока на экраны вышла только первая часть экранизации, а всего их ожидается три.

[ + – ] Трейлер фильма "Дюна"

Но фанаты были разочарованы. "Пресс-туры дали понять, что Зендая исполняет одну из главных ролей, но на самом деле это случится только в сиквелах", — отметила журналистка Кэролайн Сиде.

"В любом случае Зендае понадобилось только эти семь минут, чтобы "украсть" весь фильм", — отметили пользователи.

Напомним, фильм "Дюна" стал сенсацией 2021 года. Очередная попытка экранизировать эпический роман Фрэнка Герберта увенчалась успехом. Главные роли в нем исполняют Зендая, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и многие другие.