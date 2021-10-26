Фанати підрахували, що Зендая з'являється у фільмі "Дюна" лише на сім хвилин

Одна з головних героїнь, як виявилося, з'являється в довгоочікуваному фільмі року дуже ненадовго.

Після прем'єри фільму "Дюна" Warner Bros., численних урочистих прем'єр та появ головних зірок: Тімоті Шаламе та Зендаї на червоних доріжках, фанати виявилися серйозно розчаровані результатом. Вони просто підрахували, що героїня Зендаї – Чані, з'являється у фільмі лише на сім хвилин. Про це пише Daily Mail.

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Весь фільм "Дюна" Дені Вільньова триває дві години тридцять п'ять хвилин, але Зендаї там віддано лише сім хвилин. Вона з'являється на початку, уві сні Пола Атрейдеса, а потім наприкінці, коли він уже потрапляє з матір'ю до пустелі. В принципі, це відповідає оригінальному роману Френка Герберта, оскільки поки що на екрани вийшла лише перша частина екранізації, а всього їх очікується три.

[ + – ] Трейлер фільму "Дюна"

Але фанати були розчаровані. "Престури дали зрозуміти, що Зендая виконує одну з головних ролей, але насправді це станеться лише у сиквелах", — зазначила журналістка Керолайн Сіде.

"У будь-якому випадку Зендаї знадобилися лише ці сім хвилин, щоб "вкрасти" весь фільм", — зазначили користувачі.

Нагадаємо, що фільм "Дюна" став сенсацією 2021 року. Ще одна спроба екранізувати епічний роман Френка Герберта увінчалася успіхом. Головні ролі в ньому виконують Зендая, Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек та багато інших.