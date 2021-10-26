Фанати підрахували, що Зендая з'являється у фільмі "Дюна" лише на сім хвилин
Одна з головних героїнь, як виявилося, з'являється в довгоочікуваному фільмі року дуже ненадовго.
Після прем'єри фільму "Дюна" Warner Bros., численних урочистих прем'єр та появ головних зірок: Тімоті Шаламе та Зендаї на червоних доріжках, фанати виявилися серйозно розчаровані результатом. Вони просто підрахували, що героїня Зендаї – Чані, з'являється у фільмі лише на сім хвилин. Про це пише Daily Mail.
Весь фільм "Дюна" Дені Вільньова триває дві години тридцять п'ять хвилин, але Зендаї там віддано лише сім хвилин. Вона з'являється на початку, уві сні Пола Атрейдеса, а потім наприкінці, коли він уже потрапляє з матір'ю до пустелі. В принципі, це відповідає оригінальному роману Френка Герберта, оскільки поки що на екрани вийшла лише перша частина екранізації, а всього їх очікується три.
Але фанати були розчаровані. "Престури дали зрозуміти, що Зендая виконує одну з головних ролей, але насправді це станеться лише у сиквелах", — зазначила журналістка Керолайн Сіде.
"У будь-якому випадку Зендаї знадобилися лише ці сім хвилин, щоб "вкрасти" весь фільм", — зазначили користувачі.
Нагадаємо, що фільм "Дюна" став сенсацією 2021 року. Ще одна спроба екранізувати епічний роман Френка Герберта увінчалася успіхом. Головні ролі в ньому виконують Зендая, Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек та багато інших.