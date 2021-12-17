Том Голланд повідомив, що хоче створити сім'ю
Актор вміє порозумітися з дітьми і готовий стати батьком
Нещодавно 25-річний актор Том Голланд дав інтерв'ю виданню People, у якому зізнався, що найближчим часом хотів би створити свою сім'ю. Оскільки останні роки все життя Тома проходило на знімальному майданчику і більшу частину часу він присвячував саме створенню кар'єри, то він готовий до нових планів на майбутнє, включаючи створення сім'ї та батьківство.
Актор налаштований більше часу приділяти особистому життю. Том Голланд зустрічається з 25-річною актрисою Зендеєю, про що стало відомо в листопаді 2021 року. До цього їх не раз ловили папараці за поцілунками та обіймами. А познайомилися актори на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році, у якому Том зіграв головну роль Спайдермена.
"Я хочу зробити перерву в кар'єрі та сконцентруватися на створенні сім'ї", — зазначив актор, коментуючи своє рішення ЗМІ.
Зокрема, Том зізнався, що готовий стати батьком і не може дочекатись того моменту, коли це станеться, адже він дуже любить дітей.
Також Голланд розповів, що коли на якійсь вечірці є дитяча компанія, він завжди радий провести час із нею за одним столиком, адже він легко знаходить спільну мову з дітьми. Актор успадкував цю якість від свого батька, який також добре ладнав із дітьми.
Нагадаємо, Том Голланд і Зендея вперше вийшли у світ у ролі пари. Це сталося під час прем'єри нової "Людини-павука" у Лондоні.