Том Голланд повідомив, що хоче створити сім'ю

Актор вміє порозумітися з дітьми і готовий стати батьком

Нещодавно 25-річний актор Том Голланд дав інтерв'ю виданню People, у якому зізнався, що найближчим часом хотів би створити свою сім'ю. Оскільки останні роки все життя Тома проходило на знімальному майданчику і більшу частину часу він присвячував саме створенню кар'єри, то він готовий до нових планів на майбутнє, включаючи створення сім'ї та батьківство.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Актор налаштований більше часу приділяти особистому життю. Том Голланд зустрічається з 25-річною актрисою Зендеєю, про що стало відомо в листопаді 2021 року. До цього їх не раз ловили папараці за поцілунками та обіймами. А познайомилися актори на зйомках фільму "Людина-павук" у 2017 році, у якому Том зіграв головну роль Спайдермена.

[ + – ] Про роман між Томом Голландом і Зендеєю стало відомо наприкінці осені 2021 року

"Я хочу зробити перерву в кар'єрі та сконцентруватися на створенні сім'ї", — зазначив актор, коментуючи своє рішення ЗМІ.

Зокрема, Том зізнався, що готовий стати батьком і не може дочекатись того моменту, коли це станеться, адже він дуже любить дітей.

[ + – ] Том Голланд і Зендея на прем'єрі "Людина-павук: немає шляху додому" у Лос-Анджелесі

Також Голланд розповів, що коли на якійсь вечірці є дитяча компанія, він завжди радий провести час із нею за одним столиком, адже він легко знаходить спільну мову з дітьми. Актор успадкував цю якість від свого батька, який також добре ладнав із дітьми.

Нагадаємо, Том Голланд і Зендея вперше вийшли у світ у ролі пари. Це сталося під час прем'єри нової "Людини-павука" у Лондоні.