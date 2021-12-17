Том Холланд сообщил, что хочет создать семью

Актер умеет найти общий язык с детьми и готов стать отцом

На днях 25-летний актер Том Холланд дал интервью изданию People, в котором признался, что в ближайшее время хотел бы создать свою семью. Поскольку последние годы вся жизнь Тома проходила на съемочной площадке и большую часть времени он посвящал именно созданию карьеры, то сейчас он готов к новым планам на будущее, включая создание семьи и отцовство.

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Актер настроен больше времени уделять личной жизни. Стоит напомнить, что Том Холланд встречается с 25-летней актрисой Зендаей, о чем стало известно в ноябре 2021 года. До этого их не раз ловили папарацци за поцелуями и объятиями. А познакомились актеры на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году, в котором Том сыграл главную роль Спайдермена.

[ + – ] О романе между Томом Холландом и Зендаей стало известно в конце осени 2021 года

"Я хочу сделать перерыв в карьере и сконцентрироваться на создании семьи", — отметил актер, комментируя свое решение СМИ.

В частности, Том признался, что готов стать отцом и не может дождаться того момента, когда это произойдет, ведь он очень любит детей.

[ + – ] Том Холланд и Зендая на премьере фильма "Человек-паук: нет пути домой" в Лос-Анджелесе

Также Холланд рассказал, что когда на какой-то вечеринке есть детская компания, он всегда рад провести время с ней за одним столиком, ведь он легко находит общий язык с детьми. Актер унаследовал это качество от своего отца, который также хорошо ладил с детьми.

Напомним, Том Холланд и Зендая впервые вышли в свет в роли пары. Это произошло во время премьеры нового "Человека-паука" в Лондоне.