Зендая и Том Холланд впервые вышли на публику как пара

Слухи об их романе официально подтвердились в ноябре 2021

25-летняя Зендая и 25-летний Том Холланд, недавно подтвердившие слухи о своих отношениях, появились вместе в Лондоне на фотоколле фильма "Человек-паук: Нет пути домой", где главную роль традиционно сыграл Том Холланд. Актерская пара, как известно, не отходила друг от друга. Зендая продемонстрировала серый блейзер от Alexander McQueen. И блейзер, и черные колготки, и туфли звезды были украшены цепями. В качестве аксессуара Зендая выбрала крупные серьги в форме паутины, что символично к теме фильма. Возлюбленный актрисы был одет в Celine.

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Премьера картины в украинских кинотеатрах запланирована на 16 декабря 2021 года.

[ + – ] Зендая и Том Холланд в Лондоне на фотоколле "Человека-паука: Нет пути домой"

Напомним, что ранее пару "ловили" папарацци на свидании и за поцелуями в машине. Они вместе посетили свадьбу своего друга, где обнимались и держались за руки. А начались разговоры о симпатии актеров друг к другу и возможном романе еще в 2017 году после их совместной работы в картине "Человек-паук: Возвращение домой". Однако в ноябре 2021 года Том Холланд дал интервью изданию GQ, в котором рассказал о настоящем статусе их отношений.

[ + – ] Зендая и Том Холланд впервые вышли на красную дорожку как пара

Ранее мы сообщали, что 25-летнюю Зендаю признали самой влиятельной фигурой моды 2021 года. Ведь актриса неоднократно покоряла внимание публики своими шикарными и стильными образами на красных дорожках.

Напомним, Зендая и Том Холланд ранее уже выходили вместе на красную дорожку на престижнейшей футбольной церемонии награждения, Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле во Франции, однако фотографам актеры вместе не позировали. Зендая появилась на публике в платье с золотым хребтом от Roberto Cavalli из коллекции 2000 года.