Зендая появилась на публике в платье с золотым позвоночником

На мероприятии Зендая появилась в сопровождении своего бойфренда Тома Холланда.

25-летня американская модель, актриса и танцовщица, которая в последний год заявила о себе как об иконе стиля. Появляясь на красных дорожках в неимоверно роскошных нарядах, снова смогла удивить публику своим новым образом, пишет Daily Mail.

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Знаменитость посетила самую престижную футбольную церемонию награждения, Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле в Париже, появившись на красной дорожке в винтажном черном шелковом платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года с голой спиной. Разрез был задекорирован металлической застежкой золотого цвета, которая повторяла контуры позвоночника.

[ + – ] Появление Зендаи и Тома Холланда на церемонии

Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором, а неброский макияж только подчеркивал естественную красоту звезды.

Образ актриса дополнила черными туфлями на высоком каблуке и украшениями от ювелирного бренда Bvlgari.

[ + – ] На Зендае – платье от Roberto Cavalli из коллекции 2000 года

На церемонию Зендая пришла со своим возлюбленным Томом Холландом. Пара, которая совсем недавно подтвердила свои отношения, вместе позировала собравшимся фотографам.

[ + – ] "Золотой позвоночник" крупным планом в сторис звезды

[ + – ] Зендая пошутила над своим образом, проведя параллели с героем из фильма "Человек-паук"

Напомним, что, по версии fashion-платформы Lyst, Зендая Коулман признана самой влиятельной фигурой моды 2021 года. Любые наряды, в которых она появлялась на публике, тут же становились лидерами поисковых запросов.