Зендая появилась на публике в платье с золотым позвоночником
На мероприятии Зендая появилась в сопровождении своего бойфренда Тома Холланда.
25-летня американская модель, актриса и танцовщица, которая в последний год заявила о себе как об иконе стиля. Появляясь на красных дорожках в неимоверно роскошных нарядах, снова смогла удивить публику своим новым образом, пишет Daily Mail.
Знаменитость посетила самую престижную футбольную церемонию награждения, Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле в Париже, появившись на красной дорожке в винтажном черном шелковом платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года с голой спиной. Разрез был задекорирован металлической застежкой золотого цвета, которая повторяла контуры позвоночника.
Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором, а неброский макияж только подчеркивал естественную красоту звезды.
Образ актриса дополнила черными туфлями на высоком каблуке и украшениями от ювелирного бренда Bvlgari.
На церемонию Зендая пришла со своим возлюбленным Томом Холландом. Пара, которая совсем недавно подтвердила свои отношения, вместе позировала собравшимся фотографам.
Напомним, что, по версии fashion-платформы Lyst, Зендая Коулман признана самой влиятельной фигурой моды 2021 года. Любые наряды, в которых она появлялась на публике, тут же становились лидерами поисковых запросов.