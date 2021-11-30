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Стиль жизни

Зендая появилась на публике в платье с золотым позвоночником

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Зендая
Фото: Elle | Зендая

На мероприятии Зендая появилась в сопровождении своего бойфренда Тома Холланда.

25-летня американская модель, актриса и танцовщица, которая в последний год заявила о себе как об иконе стиля. Появляясь на красных дорожках в неимоверно роскошных нарядах, снова смогла удивить публику своим новым образом, пишет Daily Mail.

Знаменитость посетила самую престижную футбольную церемонию награждения, Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле в Париже, появившись на красной дорожке в винтажном черном шелковом платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года с голой спиной. Разрез был задекорирован металлической застежкой золотого цвета, которая повторяла контуры позвоночника.

Появление Зендаи и Тома Холланда на церемонии

Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором, а неброский макияж только подчеркивал естественную красоту звезды.

Образ актриса дополнила черными туфлями на высоком каблуке и украшениями от ювелирного бренда Bvlgari.

На Зендае – платье от Roberto Cavalli из коллекции 2000 года

На церемонию Зендая пришла со своим возлюбленным Томом Холландом. Пара, которая совсем недавно подтвердила свои отношения, вместе позировала собравшимся фотографам.

Зендая
"Золотой позвоночник" крупным планом в сторис звезды
Зендая
Зендая пошутила над своим образом, проведя параллели с героем из фильма "Человек-паук"

Напомним, что, по версии fashion-платформы Lyst, Зендая Коулман признана самой влиятельной фигурой моды 2021 года. Любые наряды, в которых она появлялась на публике, тут же становились лидерами поисковых запросов.