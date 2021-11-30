Зендея з'явилася на публіці у сукні із золотим хребтом

На заході Зендея з'явилася у супроводі свого бойфренда Тома Голланда.

25-річна американська модель, акторка та танцівниця, яка в останній рік заявила про себе як про ікону стилю. З'являючись на червоних доріжках у неймовірно розкішному вбранні, знову змогла здивувати публіку своїм новим образом, пише Daily Mail.

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Знаменитість відвідала найпрестижнішу футбольну церемонію нагородження, Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") у Театрі дю Шатле в Парижі, з'явившись на червоній доріжці у чорній шовковій сукні Roberto Cavalli з колекції 2000 року з голою спиною. Розріз був декорований металевою застібкою золотого кольору, яка повторювала контури хребта.

[ + – ] Поява Зендеї та Тома Голланда на церемонії

Волосся Зендеї було закладене в зачіску з бічним проділом, а непомітний макіяж лише підкреслював природну красу зірки.

Образ акторка доповнила чорними туфлями на високих підборах та прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari.

[ + – ] На Зендеї – сукня від Roberto Cavalli із колекції 2000 року

На церемонію Зендея прийшла зі своїм коханим Томом Голландом. Пара, яка зовсім нещодавно підтвердила свої відносини, разом позувала фотографам, які зібралися.

[ + – ] "Золотий хребет" крупним планом

[ + – ] Зендея пожартувала над своїм образом, провівши паралелі з героєм із фільму "Людина-павук"

Нагадаємо, що, за версією fashion-платформи Lyst, Зендея Коулман визнана найвпливовішою фігурою моди 2021 року. Будь-які вбрання, у яких вона з'являлася на публіці, відразу ставали лідерами пошукових запитів.