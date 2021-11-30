Зендея з'явилася на публіці у сукні із золотим хребтом
На заході Зендея з'явилася у супроводі свого бойфренда Тома Голланда.
25-річна американська модель, акторка та танцівниця, яка в останній рік заявила про себе як про ікону стилю. З'являючись на червоних доріжках у неймовірно розкішному вбранні, знову змогла здивувати публіку своїм новим образом, пише Daily Mail.
Знаменитість відвідала найпрестижнішу футбольну церемонію нагородження, Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") у Театрі дю Шатле в Парижі, з'явившись на червоній доріжці у чорній шовковій сукні Roberto Cavalli з колекції 2000 року з голою спиною. Розріз був декорований металевою застібкою золотого кольору, яка повторювала контури хребта.
Волосся Зендеї було закладене в зачіску з бічним проділом, а непомітний макіяж лише підкреслював природну красу зірки.
Образ акторка доповнила чорними туфлями на високих підборах та прикрасами від ювелірного бренду Bvlgari.
На церемонію Зендея прийшла зі своїм коханим Томом Голландом. Пара, яка зовсім нещодавно підтвердила свої відносини, разом позувала фотографам, які зібралися.
Нагадаємо, що, за версією fashion-платформи Lyst, Зендея Коулман визнана найвпливовішою фігурою моди 2021 року. Будь-які вбрання, у яких вона з'являлася на публіці, відразу ставали лідерами пошукових запитів.