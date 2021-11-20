Зендею визнали найвпливовішою персоною моди 2021

Зендея неодноразово підкорювала увагу публіки своїми розкішними образами

25-річна Зендея стала найвпливовішою фігурою моди 2021 року, за версією fashion-платформи Lyst, яка опублікувала підсумки модного життя 2021 року. Перше місце серед найбільш впливових людей моди стала акторка Зендея, яка прославилася своїми ролями в серіалі "Ейфорія", фільмі "Людина-павук" та інших, включаючи американський фантастичний фільм "Дюна", прем'єра якого відбулася нещодавно. Дівчина неодноразово приголомшувала публіку своїми яскравими виходами на червоні доріжки в стильних та сучасних образах, які ставали темами для обговорень редакторів та критиків модних видань.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як стало відомо, після церемонії премії "Оскар 2021", ведучими якої стали Бред Пітт і Зендея і на якій дівчина з’явилася в яскраво-жовтій сукні від Valentino, різко зросли пошукові запити саме такого кольору буквально за добу.

[ + – ] Зендея в сукні від Valentino

Також на прем’єрах фільму "Дюна" в багатьох великих містах Зендея з’являлася в доволі цікавих луках. До прикладу, на Венеційському кінофестивалі її "голе" плаття від Balmain наробило шуму в ЗМІ.

[ + – ] Зендея в Balmain на прем'єрі фільму "Дюна" у Венеції разом з Тімоті Шаламе. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

У Парижі Зендея з'явилася перед публікою у сливовому кроп-топі з довгими рукавами та приталеній спідниці, низ якої обшитий хутром. Такий образ підкреслив підтягнуту фігуру дівчини.

[ + – ] Зендея в Alaïa на прем'єрі "Дюни" в Парижі. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Також одними з найвпливовіших на моду людей стали Lil Nas X, Гаррі Стайлс, Леді Гага, яка також зараз демонструє екстравагантні образи на прем’єрах "Дому Гуччі", Дуа Ліпа та інші.

Варто нагадати, що нещодавно Рада модельєрів Америки (CFDA) удостоїла Зендею номінації "Ікона моди".

[ + – ] Зендея в нещодавній зйомці для Valentino

Раніше ми розповідали, що Зендея з Томом Голландом офіційно підтвердили свої стосунки. Перед цим пару неодноразово помічали папараці на побаченнях та за поцілунками.

Ще раніше акторка розповіла про свою одержимість роботою, самотність та "стару душу".