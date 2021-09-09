Принцеса Діана, "Носоріг", довгоочікувана "Дюна" і ще 4 фільми Венеціанського кінофестивалю

Найстаріший кінофестиваль світу стартував 1 вересня на острові Лідо і триватиме до 11 вересня.

Венеціанський кінофестиваль пережив чимало злетів і падінь, проте в минулому році виявився єдиним, який вдалося провести практично без шкоди в звичайному офлайновому форматі. Цьогоріч він продемонстрував весь блиск і шик, який кінотусівка встигла призабути за час пандемії коронавірусу та карантинних обмежень.

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Програма Венеціанського кінофестивалю 2021 порадувала не тільки гучними голлівудськими прем'єрами, а й кількома українськими та європейськими картинами, які точно не можна пропустити.

Топ-7 фільмів із Венеціанського фестивалю 2021

Дюна, режисер Дені Вільньов

[ + – ] Тімоті Шаламе у фільмі "Дюна" Фото: Скриншот

Екранізацію масштабного циклу американського письменника Френка Герберта до цього починали кілька разів: не закінчив свій п'ятирічний проєкт Алехандро Ходоровський, вийшли два мінісеріали "Діти Дюни" і "Дюна Френка Герберта", а на великому екрані в 1984 році зробити це ризикнув Девід Лінч. Фільм хоч і став класикою, але його багато критикували. Тож Дені Вільньова очікував справжній виклик. Він взяв у картину найбільші зіркових і відомих акторів, знімали фільм в ОАЕ, Йорданії та Ісландії, а саундтрек написав відомий кіношний композитор Ганс Циммер.

[ + – ] Трейлер фільму "Дюна" — режисер Дені Вільньов

Критики оцінили нову "Дюну" в цілому позитивно. Кажуть, Вільньов дуже постарався, щоб екранізація роману вийшла масштабною і разючою.

Спенсер, режисер Пабло Ларрейн

[ + – ] Крістен Стюарт у фільмі "Спенсер" Фото: Скриншот

На хвилі скандалів, пов'язаних із королівською родиною Великобританії, цей фільм просто не міг не залишитися непоміченим. Трагічна історія прекрасної принцеси Діани, "королеви людських сердець", просто приречена на загальну увагу. Роль леді Ді у фільмі зіграла Крістен Стюарт, зірка "Сутінків", сюжет розповідає про три дні життя Діани під час різдвяних свят у маєтку Сандрінгем, який належить королівській сім'ї, на початку 1990-х.

[ + – ] Трейлер фільму "Спенсер", режисер Пабло Ларрейн

Режисер Пабло Ларрейн уже розповідав трагічну історію іншої жінки: Жаклін Кеннеді у фільмі "Джекі". Наскільки добре йому вдалася історія Діани Спенсер — судити глядачеві.

Паралельні матері, режисер Педро Альмодовар

[ + – ] Кадр із фільму "Паралельні матері" Фото: Скриншот

У новому фільмі іспанського метра Педро Альмодовара розповідається історія двох жінок, які стали матерями в один день. Їхні життя будуть протікати паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу й обставин. Одну з головних ролей виконала улюблениця метра — Пенелопа Крус. Також у фільмі зайнята ще одна його муза — Россі де Пальма.

[ + – ] Трейлер фільму "Паралельні матері", режисер Педро Альмодовар

Фільм встиг потрапити в скандал ще до прем'єри через постер, де було видно оголені жіночі груди.

Сила собаки, режисерка Джейн Кемпіон

[ + – ] Бенедикт Камбербетч і Джессі Племенс у фільмі "Сила собаки" Фото: Скриншот

Драма Джейн Кемпіон, яка прославилася оскароносним фільмом "Піаніно", переносить глядача в американську глибинку початку ХХ століття. Там, на ранчо в штаті Монтана, розгорається протистояння двох братів: Філа і Джорджа, коли останній одружується з молодою вдовою Роуз.

[ + – ] Трейлер фільму "Сила собаки", режисерка Джейн Кемпіон

Головні ролі виконують Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст і Джессі Племенс.

Мона Ліза і кривавий місяць, режисерка Ана Алі Аміпур

[ + – ] Кейт Гадсон у фільмі "Мона Ліза і кривавий місяць" Фото: Скриншот

Ще одне кіно, зняте жінкою-режисером. Ана Алі Аміпур викликала фурор на фестивалі "Санденс" у 2014 році своїм дебютом "Дівчина повертається вночі одна додому", який вона сама називала "першим іранським вампірським вестерном". Її нове кіно з Кейт Гадсон у головній ролі обіцяє бути не менш цікавим.

[ + – ] Презентація і трейлер фільму "Мона Ліза і кривавий місцяь"

Героїня Кейт Гадсон, яка володіє неймовірними здібностями, тікає з психіатричної клініки і намагається вижити на небезпечних вулицях містичного Нового Орлеана.

Носоріг, режисер Олег Сенцов

[ + – ] Кадр із фільму "Носоріг", режисер Олег Сенцов Фото: Скриншот

Фільм українського режисера Олега Сенцова — це похмура кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-ті роки. "Ми показуємо правдиві 90-і, де жорстокість була нормою, але не вмирала й надія", — заявив сам режисер. "Носоріг" — це прізвисько головного героя.

[ + – ] Трейлер фільму "Носоріг", режисер Олег Сенцов

Це перша картина Олега Сенцова, знята після того, як він звільнився з російської в'язниці, де провів понад п'ять років.

Незнайома дочка, режисерка Меггі Джилленгол

[ + – ] Олівія Колман у фільмі "Незнайома дочка" Фото: Скриншот

Режисерський дебют знаменитої акторки Меггі Джилленгол з оскароносною Олівією Колман у головній ролі. Це екранізація однойменного роману популярної італійської авторки, яка ховається за псевдонімом Елена Ферранте.

[ + – ] Прем'єра фільму "Незнайома дочка" на Венеціанському фестивалі

У центрі картини — успішна професорка італійського університету, в якої все прекрасно склалося в житті: дочки, які вже виросли, її люблять, з колишнім чоловіком вдалося зберегти стосунки, але випадкова зустріч на курорті пробуджує в ній неприємні спогади.