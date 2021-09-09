Принцесса Диана, "Носорог", долгожданная "Дюна" и еще 4 фильма Венецианского кинофестиваля

Старейший кинофестиваль мира стартовал 1 сентября на острове Лидо и продлится до 11 сентября.

Венецианский кинофестиваль пережил немало взлетов и падений, однако в прошлом году оказался единственным, который удалось провести практически без ущерба в обычном офф-лайновом формате. В этом году он продемонстрировал весь блеск и шик, который кинотусовка успела подзабыть за время пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

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Программа Венецианского кинофестиваля 2021 порадовала не только громкими голливудскими премьерами, но и несколькими украинскими и европейскими картинами, которые точно нельзя пропустить.

Топ-7 фильмов с Венецианского фестиваля 2021

Дюна, режиссер Дени Вильнев

[ + – ] Тимоти Шаламе в фильме "Дюна" Фото: Скриншот

К экранизации масштабного цикла американского писателя Фрэнка Герберта до этого приступали несколько раз: не закончил свой пятилетний проект Александро Ходоровски, вышли два мини-сериала "Дети Дюны" и "Дюна Фрэнка Герберта", а на большом экране в 1984 году сделать это рискнул Дэвид Линч. Фильм хоть и стал классикой, но был многократно критикуем. Так что Дени Вильнева ожидал настоящий вызов. Он взял в картину самых звездных и известных актеров, снимали фильм в ОАЭ, Иордании и Исландии, а саундтрек написал известный киношный композитор Ханс Циммер.

[ + – ] Трейлер фильма "Дюна" - режиссер Дени Вильнев

Критики оценили новую "Дюну" в целом положительно. Говорят, Вильнев очень постарался, чтобы экранизация романа получилась масштабной и впечатляющей.

Спенсер, режиссер Пабло Ларраин

[ + – ] Кристен Стюарт в фильме "Спенсер" Фото: Скриншот

На волне скандалов, связанных с королевской семьей Великобритании, этот фильм просто не мог не остаться незамеченным. Трагическая история прекрасной принцессы Дианы, "королевы людских сердец", просто обречена на всеобщее внимание. Роль леди Ди в фильме исполнила Кристен Стюарт, звезда "Сумерек", сюжет рассказывает о трех днях жизни Дианы во время рождественских праздников в принадлежащем королевской семье поместье Сандрингем в начале 1990-х.

[ + – ] Трейлер фильма "Спенсер", режиссер Пабло Ларраин

Режиссер Пабло Ларраин уже рассказывал трагическую историю другой женщины: Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки". Насколько хорошо ему удалась история Дианы Спенсер – судить зрителю.

Параллельные матери, режиссер Педро Альмодовар

[ + – ] Кадр из фильма "Параллельные матери" Фото: Скриншот

В новом фильме испанского мэтра Педро Альмодовара рассказывается история двух женщин, которые стали матерями в один день. Их жизни будут протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств. Одну из главных ролей исполнила любимица мэтра – Пенелопа Крус. Также в фильме занята еще одна его муза – Росси ди Пальма.

[ + – ] Трейлер фильма "Параллельные матери", режиссер Педро Альмодовар

Фильм успел попасть в скандал еще до премьеры из-за постера, где была видна обнаженная женская грудь.

Сила собаки, режиссер Джейн Кэмпион

[ + – ] Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс в фильме "Сила собаки" Фото: Скриншот

Драма Джейн Кэмпион, которая прославилась оскароносным фильмом "Пианино", переносит зрителя в американскую глубинку начала ХХ века. Там, на ранчо в штате Монтана, разгорается противостояние двух братьев: Фила и Джорджа, когда последний женится на молодой вдове Роуз.

[ + – ] Трейлер фильма "Сила собаки", режиссер Джейн Кэмпион

Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.

Мона Лиза и кровавая луна, режиссер Ана Али Амипур

[ + – ] Кейт Хадсон в фильме "Мона Лиза и кровавая луна" Фото: Скриншот

Еще одно кино, снятое женщиной-режиссером. Ана Али Амипур произвела фурор на фестивале "Сандэнс" в 2014 году своим дебютом "Девушка возвращается ночью одна домой", который она сама называла "первым иранским вампирским вестерном". Ее новое кино с Кейт Хадсон в главной роли обещает быть не менее интересным.

[ + – ] Презентация и трейлер фильма "Мона Лиза и кровавая луна"

Героиня Кейт Хадсон, обладающая невероятными способностями, сбегает из психиатрической клиники и пытается выжить на опасных улицах мистического Нового Орлеана.

Носорог, режиссер Олег Сенцов

[ + – ] Кадр из фильма "Носорог", режиссер Олег Сенцов Фото: Скриншот

Фильм украинского режиссера Олега Сенцова — это мрачная криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. "Мы показываем правдивые 90-е, где жестокость была нормой, но не умирала и надежда", — заявил сам режиссер. "Носорог" – это прозвище главного героя.

[ + – ] Трейлер фильма "Носорог", режиссер Олег Сенцов

Это первая картина Олега Сенцова, снятая после того, как он освободился из российской тюрьмы, где провел больше пяти лет.

Незнакомая дочь, режиссер Мэгги Джиленхолл

[ + – ] Оливия Колман в фильме "Незнакомая дочь" Фото: Скриншот

Режиссерский дебют знаменитой актрисы Мэгги Джиленхолл с оскароносной Оливией Колман в главной роли. Это экранизация одноименного романа популярного итальянского автора, скрывающегося за псевдонимом Элена Ферранте.

[ + – ] Премьера фильма "Незнакомая дочь" на Венецианском фестивале

В центре картины – успешная профессор итальянского университета, у которой все прекрасно сложилось в жизни: выросшие дочери ее любят, с бывшим мужем удалось сохранить отношения, но случайная встреча на курорте пробуждает в ней неприятные воспоминания.