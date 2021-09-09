Принцесса Диана, "Носорог", долгожданная "Дюна" и еще 4 фильма Венецианского кинофестиваля
Старейший кинофестиваль мира стартовал 1 сентября на острове Лидо и продлится до 11 сентября.
Венецианский кинофестиваль пережил немало взлетов и падений, однако в прошлом году оказался единственным, который удалось провести практически без ущерба в обычном офф-лайновом формате. В этом году он продемонстрировал весь блеск и шик, который кинотусовка успела подзабыть за время пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Программа Венецианского кинофестиваля 2021 порадовала не только громкими голливудскими премьерами, но и несколькими украинскими и европейскими картинами, которые точно нельзя пропустить.
Топ-7 фильмов с Венецианского фестиваля 2021
Дюна, режиссер Дени Вильнев
К экранизации масштабного цикла американского писателя Фрэнка Герберта до этого приступали несколько раз: не закончил свой пятилетний проект Александро Ходоровски, вышли два мини-сериала "Дети Дюны" и "Дюна Фрэнка Герберта", а на большом экране в 1984 году сделать это рискнул Дэвид Линч. Фильм хоть и стал классикой, но был многократно критикуем. Так что Дени Вильнева ожидал настоящий вызов. Он взял в картину самых звездных и известных актеров, снимали фильм в ОАЭ, Иордании и Исландии, а саундтрек написал известный киношный композитор Ханс Циммер.
Критики оценили новую "Дюну" в целом положительно. Говорят, Вильнев очень постарался, чтобы экранизация романа получилась масштабной и впечатляющей.
Спенсер, режиссер Пабло Ларраин
На волне скандалов, связанных с королевской семьей Великобритании, этот фильм просто не мог не остаться незамеченным. Трагическая история прекрасной принцессы Дианы, "королевы людских сердец", просто обречена на всеобщее внимание. Роль леди Ди в фильме исполнила Кристен Стюарт, звезда "Сумерек", сюжет рассказывает о трех днях жизни Дианы во время рождественских праздников в принадлежащем королевской семье поместье Сандрингем в начале 1990-х.
Режиссер Пабло Ларраин уже рассказывал трагическую историю другой женщины: Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки". Насколько хорошо ему удалась история Дианы Спенсер – судить зрителю.
Параллельные матери, режиссер Педро Альмодовар
В новом фильме испанского мэтра Педро Альмодовара рассказывается история двух женщин, которые стали матерями в один день. Их жизни будут протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств. Одну из главных ролей исполнила любимица мэтра – Пенелопа Крус. Также в фильме занята еще одна его муза – Росси ди Пальма.
Фильм успел попасть в скандал еще до премьеры из-за постера, где была видна обнаженная женская грудь.
Сила собаки, режиссер Джейн Кэмпион
Драма Джейн Кэмпион, которая прославилась оскароносным фильмом "Пианино", переносит зрителя в американскую глубинку начала ХХ века. Там, на ранчо в штате Монтана, разгорается противостояние двух братьев: Фила и Джорджа, когда последний женится на молодой вдове Роуз.
Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.
Мона Лиза и кровавая луна, режиссер Ана Али Амипур
Еще одно кино, снятое женщиной-режиссером. Ана Али Амипур произвела фурор на фестивале "Сандэнс" в 2014 году своим дебютом "Девушка возвращается ночью одна домой", который она сама называла "первым иранским вампирским вестерном". Ее новое кино с Кейт Хадсон в главной роли обещает быть не менее интересным.
Героиня Кейт Хадсон, обладающая невероятными способностями, сбегает из психиатрической клиники и пытается выжить на опасных улицах мистического Нового Орлеана.
Носорог, режиссер Олег Сенцов
Фильм украинского режиссера Олега Сенцова — это мрачная криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. "Мы показываем правдивые 90-е, где жестокость была нормой, но не умирала и надежда", — заявил сам режиссер. "Носорог" – это прозвище главного героя.
Это первая картина Олега Сенцова, снятая после того, как он освободился из российской тюрьмы, где провел больше пяти лет.
Незнакомая дочь, режиссер Мэгги Джиленхолл
Режиссерский дебют знаменитой актрисы Мэгги Джиленхолл с оскароносной Оливией Колман в главной роли. Это экранизация одноименного романа популярного итальянского автора, скрывающегося за псевдонимом Элена Ферранте.
В центре картины – успешная профессор итальянского университета, у которой все прекрасно сложилось в жизни: выросшие дочери ее любят, с бывшим мужем удалось сохранить отношения, но случайная встреча на курорте пробуждает в ней неприятные воспоминания.