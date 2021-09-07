Прем'єра "Дюни" в Парижі: Зендея підкорила публіку розкішним і сміливим вбранням

Актриса впевнено завойовує звання королеви червоних доріжок, а її вбрання стають предметом обговорення.

25-річна американська актриса, модель і співачка Зендея стала зіркою червоної доріжки в Парижі на прем'єрі фантастичного фільму Дені Вільнева "Дюна".

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Перед публікою знаменитість з'явилася в ансамблі з дебютної колекції Пітера Мюллера для Maison Alaia: в сливовому кроп-топі з довгими рукавами, що демонструє підтягнуту фігуру знаменитості, і приталеній спідниці, поділ якої оброблений хутром.

Стиліст Зендеї Ло Роуч вибрав мінімалістичні доповнення і незвичайну зачіску, щоб завершити образ. Він доповнив ансамбль актриси парою сережок-кілець, а для макіяжу — глянсовий відтінок для губ тілесного кольору, гладку підводку для очей і чіткий контур.

Компанію знаменитості на килимовій доріжці в Le Grand Rex, де проходила прем'єра, склали партнери по фільму Тімоті Шаламе в синьому костюмі від Tom Ford і Ребекка Фергюсон у платті від Chanel. З ними також позував і режисер картини Дені Вільнев.

[ + – ] Зендея, Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Дені Вільнев Фото: Getty Images

Пізніше Зендея зібрала волосся і переодяглася в схожий ансамбль чорного кольору від David Koma, прикрашений стразами.

Фільм "Дюна" вийде 22 жовтня в кінотеатрах і на каналі HBO Max. Це екранізація однойменного роману Френка Герберта 1965 року, у якій розповідається про боротьбу могутніх сімей за владу над населеним простором, оскільки людство тепер не живе на Землі, а розселилося по далеких планетах. У центрі боротьби — планета Арракіс, де живуть величезні хробаки, а в печерах мешкають блукачі-фремени. Хто контролює Арракіс з найціннішою речовиною у всесвіті спайсом, той контролює Всесвіт.

Раніше "Дюна" була представлена на Венеційському кінофестивалі, і на прем'єрі Зендея також відзначилася своїм вбранням, утвердившись у статусі королеви червоних доріжок.