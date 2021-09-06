Венеціанський кінофестиваль 2021: найяскравіші образи з червоної доріжки
Головна кіноподія цієї осені радує шанувальниками новими прем'єрами і шикарними нарядами селебріті, які так довго не відвідували різні заходи.
В Італії в самому розпалі 78-й Венеціанський кінофестиваль. І вчорашню кінопрем'єру фільму "Мона Ліза і кривава луна" американського режисера Ани Лілі Амірпур відвідали актори, які зіграли головні ролі: Кейт Гадсон і Ед Скрейн.
Якщо Ед для виходу на червону доріжку вибрав стриманий чорний костюм і численні срібні прикраси, то Кейт Гадсон ризикнула з кольором і з'явилася біля театру на острові Лідо у яскраво-червоній сукні.
Епатувала публіку і режисерка Ана Лілі Аміпур — на червону доріжку вона вийшла в короткій рожевій атласній сукні та з незвичайним супутником: своїм песиком Бенні.
Також, один із найяскравіших образів шостого дня кінофестивалю продемонструвала актриса Рут Вілсон. Чорний брючний костюм вона доповнила ефектними смарагдовими сережками.
Нагадаємо, у фільмі "Мона Ліза і кривава луна" розповідається історія жінки з незвичайними здібностями (саме її роль виконала Кейт Гадсон), яка тікає з психіатричної лікарні та намагається вижити в Новому Орлеані.
Також Фокус зібрав найяскравіші образи зірок із попередніх днів Венеціанського кінофестивалю, який, нагадаємо, стартував минулої п'ятниці, 1 вересня, і має завершитися 11 вересня.
У день відкриття, більшість зірок доклали зусиль, щоб привернути до себе увагу, але особливо можна згадати італійську модель та амбасадорку Dolce & Gabbana Б'янку Балті. Для урочистого виходу вона вибрала розкішну жовту сукню саме цього бренду. Щоб належним чином розташувати всі складки шлейфу, їй навіть знадобилася допомога.
Закриту сукну, розшиту паєтками все від тих же Dolce & Gabbana вибрала і Гелен Міррен, що можна вважати реверансом у бік Італії. Також знаменита акторка вирішила не приховувати ні року зі своїх 76 років і вийшла на червону доріжку з розпущеним волоссям і практично без макіяжу.
А режисерка Хлоя Чжао, яка отримала "Оскар" за драму "Земля кочівників", залишилася вірна собі й перед фотографами з'явилася в закритій сукні, вишитих ковбойських чоботях і з рюкзаком за плечима. Хлоя ще жодного разу не поступилася негласним модним правилам світських прийомів і завжди вибирає наряди, в яких їй, перш за все зручно, не намагаючись когось вразити, або вразити своїм виглядом.
Другого вересня до Венеції прибули нові зірки Голлівуду, щоб представити свої фільми. Так, новозеландська режисерка Джейн Кемпіон разом із виконавцями головних ролей Бенедиктом Камбербетчем і Кірстен Данст представили картину "Влада пса".
До речі, саме поява на острові Лідо Бенедикта Камбербетча з дружиною Софі Гантер стала справжньою сенсацією кінофестивалю. Пара дуже прихована і рідко з'являється разом на червоних доріжках. Так, востаннє вони відвідували світський захід ще два роки тому. Сукня Софі від дизайнерки Емілії Вікстед, була названа модними критиками однією з найбільш елегантних на 78-му Венеціанському кінофестивалі.
Не залишилася непоміченою і поява зірки фільму "Аватар" Зої Салдана в Dolce & Gabbana. Яскраво-червона сукня простого крою, розшита паєтками і відсутність коштовностей, привертали до себе увагу.
У третій день Венеціанського кінофестивалю відбулися прем'єри фільмів "Дюна" Дені Вільнева і "Спенсер" режисера Пабло Ларрейн про життя принцеси Діани, головну роль в якому зіграла Крістен Стюарт. Саме її наряд від Chanel Haute Couture відзначили модні критики, як один із найоригінальніших на кінофестивалі.
А акторка і співачка Зендея, яка зіграла одну з головних ролей в довгоочікуваній "Дюні", викликала фурор, з'явившись на червоній доріжці в бежевій шкіряній сукні Balmain, зробленій на замовлення. Зірка доповнила ефектний наряд туфлями Louboutin того ж відтінку, смарагдовою каблучкою і кольє у вигляді змії від Bvlgari з колекції Magnifica. Тімоті Шаламе, який позував фотографам разом з акторкою, надав перевагу нарядові дизайну свого давнього друга Хайдера Акерманна.
Четвертого вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра картин "Минулої ночі в Сохо", "Сцени з подружнього життя" та "Офіційний конкурс". По червоній доріжці пройшлися Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Аня Тейлор-Джой та інші селебріті.
Особливо відзначилася Аня Тейлор-Джой у своєму рожевому вбранні від Dior. Стилісти підібрали зірці навіть капелюшок і туфлі в тон.
В ефектній червоній сукні від Atelier Versace на фестивалі з'явилася Джессіка Честейн.
А сукню від Valentino зі спідницею з рожевого пір'я лауреатки "Греммі" Синтії Еріво модні критики вже назвали однією з найоригінальніших на кінофестивалі.
Також своїм вбранням вразила французька акторка Шарлотта Генсбург, яка відвідала прем'єру фільму "Захід" 5 вересня. Для ефектної появи на острові Лідо 49-річна акторка вибрала ультра-коротку сукню і чоботи-панчохи, розшиті намистинами, все від Saint Laurent.
Утім, попереду ще майже цілий тиждень, а значить, у селебріті буде час продемонструвати нові наряди. Тож, можливо, звання "найяскравішого наряду" Венеціанського кінофестивалю ще змінить власників.