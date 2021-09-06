Венеціанський кінофестиваль 2021: найяскравіші образи з червоної доріжки

Головна кіноподія цієї осені радує шанувальниками новими прем'єрами і шикарними нарядами селебріті, які так довго не відвідували різні заходи.

В Італії в самому розпалі 78-й Венеціанський кінофестиваль. І вчорашню кінопрем'єру фільму "Мона Ліза і кривава луна" американського режисера Ани Лілі Амірпур відвідали актори, які зіграли головні ролі: Кейт Гадсон і Ед Скрейн.

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Якщо Ед для виходу на червону доріжку вибрав стриманий чорний костюм і численні срібні прикраси, то Кейт Гадсон ризикнула з кольором і з'явилася біля театру на острові Лідо у яскраво-червоній сукні.

Епатувала публіку і режисерка Ана Лілі Аміпур — на червону доріжку вона вийшла в короткій рожевій атласній сукні та з незвичайним супутником: своїм песиком Бенні.

[ + – ] Ана Лілі Аміпур, Ед Скрейн, Кейт Гадсон, Крейг Робінсон і песик Бенні Фото: Getty Images

Також, один із найяскравіших образів шостого дня кінофестивалю продемонструвала актриса Рут Вілсон. Чорний брючний костюм вона доповнила ефектними смарагдовими сережками.

[ + – ] Рут Вілсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, у фільмі "Мона Ліза і кривава луна" розповідається історія жінки з незвичайними здібностями (саме її роль виконала Кейт Гадсон), яка тікає з психіатричної лікарні та намагається вижити в Новому Орлеані.

Також Фокус зібрав найяскравіші образи зірок із попередніх днів Венеціанського кінофестивалю, який, нагадаємо, стартував минулої п'ятниці, 1 вересня, і має завершитися 11 вересня.

У день відкриття, більшість зірок доклали зусиль, щоб привернути до себе увагу, але особливо можна згадати італійську модель та амбасадорку Dolce & Gabbana Б'янку Балті. Для урочистого виходу вона вибрала розкішну жовту сукню саме цього бренду. Щоб належним чином розташувати всі складки шлейфу, їй навіть знадобилася допомога.

[ + – ] Модель Б'янка Балті Фото: Getty Images

Закриту сукну, розшиту паєтками все від тих же Dolce & Gabbana вибрала і Гелен Міррен, що можна вважати реверансом у бік Італії. Також знаменита акторка вирішила не приховувати ні року зі своїх 76 років і вийшла на червону доріжку з розпущеним волоссям і практично без макіяжу.

[ + – ] Гелен Міррен на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю Фото: Getty Images

А режисерка Хлоя Чжао, яка отримала "Оскар" за драму "Земля кочівників", залишилася вірна собі й перед фотографами з'явилася в закритій сукні, вишитих ковбойських чоботях і з рюкзаком за плечима. Хлоя ще жодного разу не поступилася негласним модним правилам світських прийомів і завжди вибирає наряди, в яких їй, перш за все зручно, не намагаючись когось вразити, або вразити своїм виглядом.

[ + – ] Пон Чжун Хо і Хлоя Чжао Фото: Getty Images

Другого вересня до Венеції прибули нові зірки Голлівуду, щоб представити свої фільми. Так, новозеландська режисерка Джейн Кемпіон разом із виконавцями головних ролей Бенедиктом Камбербетчем і Кірстен Данст представили картину "Влада пса".

До речі, саме поява на острові Лідо Бенедикта Камбербетча з дружиною Софі Гантер стала справжньою сенсацією кінофестивалю. Пара дуже прихована і рідко з'являється разом на червоних доріжках. Так, востаннє вони відвідували світський захід ще два роки тому. Сукня Софі від дизайнерки Емілії Вікстед, була названа модними критиками однією з найбільш елегантних на 78-му Венеціанському кінофестивалі.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер Фото: Getty Images

Не залишилася непоміченою і поява зірки фільму "Аватар" Зої Салдана в Dolce & Gabbana. Яскраво-червона сукня простого крою, розшита паєтками і відсутність коштовностей, привертали до себе увагу.

[ + – ] Зої Салдана та її чоловік: художник Марко Перего Фото: Getty Images

У третій день Венеціанського кінофестивалю відбулися прем'єри фільмів "Дюна" Дені Вільнева і "Спенсер" режисера Пабло Ларрейн про життя принцеси Діани, головну роль в якому зіграла Крістен Стюарт. Саме її наряд від Chanel Haute Couture відзначили модні критики, як один із найоригінальніших на кінофестивалі.

[ + – ] Крістен Стюарт і Пабло Ларрейн Фото: Getty Images

А акторка і співачка Зендея, яка зіграла одну з головних ролей в довгоочікуваній "Дюні", викликала фурор, з'явившись на червоній доріжці в бежевій шкіряній сукні Balmain, зробленій на замовлення. Зірка доповнила ефектний наряд туфлями Louboutin того ж відтінку, смарагдовою каблучкою і кольє у вигляді змії від Bvlgari з колекції Magnifica. Тімоті Шаламе, який позував фотографам разом з акторкою, надав перевагу нарядові дизайну свого давнього друга Хайдера Акерманна.

[ + – ] Зендея і Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Четвертого вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра картин "Минулої ночі в Сохо", "Сцени з подружнього життя" та "Офіційний конкурс". По червоній доріжці пройшлися Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Аня Тейлор-Джой та інші селебріті.

Особливо відзначилася Аня Тейлор-Джой у своєму рожевому вбранні від Dior. Стилісти підібрали зірці навіть капелюшок і туфлі в тон.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у наряді від Dior Фото: Getty Images

В ефектній червоній сукні від Atelier Versace на фестивалі з'явилася Джессіка Честейн.

[ + – ] Джессіка Честейн Фото: Getty Images

А сукню від Valentino зі спідницею з рожевого пір'я лауреатки "Греммі" Синтії Еріво модні критики вже назвали однією з найоригінальніших на кінофестивалі.

[ + – ] Синтія Еріво на Венеціанському кінофестивалі Фото: Getty Images

Також своїм вбранням вразила французька акторка Шарлотта Генсбург, яка відвідала прем'єру фільму "Захід" 5 вересня. Для ефектної появи на острові Лідо 49-річна акторка вибрала ультра-коротку сукню і чоботи-панчохи, розшиті намистинами, все від Saint Laurent.

[ + – ] Акторка Шарлотта Генсбург Фото: Rex

Утім, попереду ще майже цілий тиждень, а значить, у селебріті буде час продемонструвати нові наряди. Тож, можливо, звання "найяскравішого наряду" Венеціанського кінофестивалю ще змінить власників.