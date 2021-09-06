Венецианский кинофестиваль 2021: самые яркие образы с красной дорожки

Главное кинособытие этой осени радует поклонниками новыми премьерами и шикарными нарядами селебрити, которые так долго не посещали различные мероприятия

В Италии в самом разгаре 78-й Венецианский кинофестиваль. И вчерашнюю кинопремьеру фильма "Мона Лиза и кровавая луна" американского режиссера Аны Лили Амирпур посетили актеры, исполнившие главные роли: Кейт Хадсон и Эд Скрейн.

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Если Эд для выхода на красную дорожку выбрал сдержанный черный костюм и многочисленные серебряные украшения, то Кейт Хадсон рискнула с цветом и появилась у театра на острове Лидо в ярко-алом платье.

Эпатировала публику и режиссер Ана Лили Амипур – на красную дорожку она вышла в коротком розовом атласном платье и с необычным спутником: своим песиком Бенни.

[ + – ] Ана Лили Амипур, Эд Скрейн, Кейт Хадсон, Крэйг Робинсон и песик Бенни Фото: Getty Images

Также, один из самых ярких образов шестого дня кинофестиваля продемонстрировала актриса Рут Уилсон. Черный брючный костюм она дополнила эффектными изумрудными серьгами.

[ + – ] Рут Уилсон Фото: Getty Images

Напомним, в фильме "Мона Лиза и кровавая луна" рассказывается история женщины с необычными способностями (именно ее роль исполнила Кейт Хадсон), которая сбегает из психиатрической лечебницы и пытается выжить в Новом Орлеане.

Также Фокус собрал самые яркие образы звезд с предыдущих дней Венецианского кинофестиваля, который, напомним, стартовал в прошлую пятницу, 1 сентября, и завершиться 11 сентября.

В день открытия, многие звезды приложили усилия, чтобы привлечь к себе внимание, но особо можно отметить итальянскую модель и амбассадора Dolce&Gabbana БьянкуБалти. Для торжественного выхода она выбрала роскошное желтое платье именно этого бренда. Чтобы должным образом расположить все складки шлейфа, ей даже понадобилась помощь.

[ + – ] Модель Бьянка Балти Фото: Getty Images

Закрытое платье, расшитое пайетками все от тех же Dolce&Gabbana выбрала и Хелен Миррен, что можно считать реверансом в сторону Италии. Также знаменитая актриса решила не скрывать ни года из своих 76 лет и вышла на красную дорожку с распущенными волосами и практически без макияжа.

[ + – ] Хелен Миррен на красной дорожке Венецианского кинофестиваля Фото: Getty Images

А режиссер Хлоя Чжао, получившая "Оскар" за драму "Земля кочевников", осталась верна себе и перед фотографами появилась в закрытом платье, вышитых ковбойских сапогах и с рюкзаком за плечами. Хлоя еще ни разу не уступила негласным модным правилам светских приемов и всегда выбирает наряды, в которых ей, прежде всего удобно, не пытаясь кого-то впечатлить, или поразить своим видом.

[ + – ] Пон Чжун Хо и Хлоя Чжао Фото: Getty Images

Второго сентября в Венецию прибыли новые звезды Голливуда, чтобы представить свои фильмы. Так, новозеландская режиссер Джейн Кэмпион вместе с исполнителями главных ролей Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст представили картину "Власть пса".

К слову, именно появление на острове Лидо Бенедикта Камбербэтча с супругой Софи Хантер стало настоящей сенсацией кинофестиваля. Пара весьма скрытна и редко появляется вместе на красных дорожках. Так, последний раз они посещали светское мероприятие еще два года назад. Платье Софи от дизайнера Эмилии Викстед, было названо модными критиками одним из самых элегантных на 78-м Венецианском кинофестивале.

[ + – ] Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер Фото: Getty Images

Не осталось незамеченным и появление звезды фильма "Аватар" Зои Салдана в Dolce & Gabbana. Алое платье простого покроя, расшитое пайетками и отсутствие драгоценностей, привлекало к себе внимание.

[ + – ] Зои Салдана и ее муж: художник Марко Перего Фото: Getty Images

В третий день Венецианского кинофестиваля состоялись премьеры фильмов "Дюна" Дени Вильнева и "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина о жизни принцессы Дианы, главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт. Именно ее наряд от Chanel Haute Couture отметили модные критики, как один из самых оригинальных на кинофестивале.

[ + – ] Кристен Стюарт и Пабло Ларраин Фото: Getty Images

А актриса и певица Зендая, сыгравшая одну из главных ролей в долгожданной "Дюне", произвела фурор, появившись на красной дорожке в бежевом кожаном платье Balmain, сделанном на заказ. Звезда дополнила эффектный наряд туфлями Louboutin того же оттенка, изумрудным кольцом и колье в виде змеи от Bvlgari из коллекции Magnifica. Тимоти Шаламе, который позировал фотографам вместе с актрисой, предпочел наряд дизайна своего давнего друга Хайдера Акерманна.

[ + – ] Зендая и Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Четвертого сентября на Венецианском кинофестивале состоялась премьера картин "Прошлой ночью в Сохо", "Сцены из супружеской жизни" и "Официальный конкурс". По красной дорожке прошлись Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Аня Тейлор-Джой и другие селебрити.

Особо отличилась Аня Тэйлор-Джой в своем розовом наряде от Dior. Стилисты подобрали звезде даже шляпку и туфли в тон.

[ + – ] Аня Тэйлор-Джой в наряде от Dior Фото: Getty Images

В эффектном красном платье от Atelier Versace на фестивале появилась Джессика Честейн.

[ + – ] Джессика Честейн Фото: Getty Images

А платье от Valentino с юбкой из розовых перьев лауреатки "Грэмми" Синтии Эриво модные критики уже назвали одним из самых оригинальных на кинофестивале.

[ + – ] Синтия Эриво на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Также своим нарядом поразила французская актриса Шарлотта Генсбург, которая посетила премьеру фильма "Закат" 5 сентября. Для эффектного появления на острове Лидо 49-летняя актриса выбрала ультра-короткое платье и сапоги-чулки, расшитые бусинами, все от Saint Laurent.

[ + – ] Актриса Шарлотта Генсбург Фото: Rex

Впрочем, впереди еще почти целая неделя, а значит, у селебрити будет время продемонстрировать новые наряды. Так что, возможно, звание "самого яркого наряда" Венецианского кинофестиваля еще сменит владельцев.