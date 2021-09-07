Премьера "Дюны" в Париже: Зендая покорила публику роскошным и смелым нарядом

Актриса уверенно завоевывает звание королевы красных дорожек, а ее наряды становятся предметом обсуждения.

25-летняя американская актриса, модель и певица Зендая стала звездой красной дорожки в Париже на премьере фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна".

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Перед публикой знаменитость появилась в ансамбле из дебютной коллекции Питера Мюльера для Maison Alaia: в сливовом кроп-топе с длинными рукавами, демонстрирующем подтянутую фигуру знаменитости, и облегающей юбке, подол которой отделан мехом.

Стилист Зендаи Ло Роуч выбрал минималистичные дополнения и необычную прическу, чтобы завершить образ. Он дополнил ансамбль актрисы парой сережек-колец, а для макияжа – глянцевый оттенок для губ телесного цвета, гладкую подводку для глаз и четкий контур.

Компанию знаменитости на ковровой дорожке в Le Grand Rex, где проходила премьера, составили партнеры по фильму Тимоти Шаламе в синем костюме от Tom Ford и Ребекка Фергюсон в платье от Chanel. С ними также позировал и режиссер картины Дени Вельнев.

[ + – ] Зендая, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергосюн и Дени Втльнев Фото: Getty Images

Позже Зендая собрала волосы и переоделась в похожий ансамбль черного цвета от David Koma, украшенный стразами.

Фильм "Дюна" выйдет 22 октября в кинотеатрах и на канале HBO Max. Это экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года, в которой рассказывается о борьбе могущественных семей за власть над обитаемым пространством, поскольку человечество теперь не живет на Земле, а расселилось по далеким планетам. В центре борьбы – планета Арракис, где живут огромные черви, а в пещерах обитают скитальцы-фремены. Кто контролирует Арракис с самым ценным веществом во вселенной спайсом, тот контролирует Вселенную.

Ранее "Дюна" была представлена на Венецианском кинофестивале, и на премьере Зендая также отличилась своим нарядом, утвердившись в статусе королевы красных дорожек.