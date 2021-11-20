Зендаю признали самой влиятельной персоной моды 2021 года

Зендая неоднократно впечатляла внимание публики своими эффектными образами

25-летняя Зендая Коулман стала самой влиятельной фигурой моды 2021 года, по версии fashion-платформы Lyst, опубликовавшей итоги модной жизни 2021 года. Первое место среди самых влиятельных людей моды заняла актриса Зендая, известная по ролям в сериале "Эйфория", фильме "Человек-паук" и других, включая американский фантастический фильм "Дюна", премьера которого состоялась недавно. Девушка неоднократно впечатляла поклонников своими яркими появлениями на красных дорожках в образах, которые критики и редактора модных изданий находили удачными.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как стало известно, после церемонии премии "Оскар 2021", ведущими которой стали Брэд Питт и Зендая в ходе которой актриса блистала в ярко-желтом платье от Valentino, в сети резко выросли поисковые запросы именно этого оттенка желтого цвета, всего лишь за сутки.

[ + – ] Зендая в платье от Valentino

Также на премьерах фильма "Дюна" во многих крупных городах Зендая появлялась в заметных образах. К примеру, на Венецианском кинофестивале — 2021 ее "голое" платье от Balmain наделало шума в таблоидах.

[ + – ] Зендая в Balmain на премьере фильма "Дюна" в Венеции вместе с Тимоти Шаламе. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В Париже Зендая предстала перед публикой в сливовом кроп-топе с длинными рукавами и приталенной юбке, подол которой оторочен мехом. Такой образ эффектно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

[ + – ] Зендая в Alaïa на премьере фильма "Дюна" в Париже. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Также одними из самых влиятельных в мире моды людей стали Lil Nas X, Гарри Стайлз, Леди Гага, которая также сейчас демонстрирует экстравагантные образы на премьерах "Дома Гуччи", Дуа Липа и другие.

Следует напомнить, что недавно Совет модельеров Америки (CFDA) удостоил Зендаю номинации "Икона моды".

[ + – ] Зендая в недавней съемке для Valentino

Ранее мы рассказывали, что Зендая с Томом Холландом официально подтвердили свои отношения. Перед этим пару неоднократно замечали папарацци на свиданиях и во время поцелуев.

Еще раньше актриса рассказала о своей одержимости работой, одиночестве и "старой душе".