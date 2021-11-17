Бархатный дресс-код. Леди Гага, Джаред Лето и Сальма Хайек на премьере "Дома Гуччи" в Нью-Йорке
Актеры появились на красной дорожке в шикарных нарядах от ведущих домов моды. Бархат — снова в моде
Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Мероприятие посетили актеры, исполнившие главные роли в фильме. И, будто сговорившись, многие из них появились в бархатных нарядах, главной тренде этого сезона. Бархат, так долго игнорируемый дизайнерами, снова в моде. Об этом пишет Daily Mail.
Так, на премьере, наконец, появился Аль Пачино, который в фильме "Дом Гуччи" исполнил роль Альдо Гуччи. В Лондон актер не полетел, так что тамошняя премьера прошла без него.
Но по красной дорожке прошли исполнители главных ролей: Леди Гага и Адам Драйвер. В фильме Ридли Скотта им достались роли супругов: Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Именно их история любви и ненависти легла в основу сюжета.
Ведь, напомним, Патриция, одна из самых шикарных женщин своего времени, после скандального развода с мужем, заказала его убийство. За это ее приговорили к 29 годам тюремного заключения. Впрочем, она вышла на свободу до истечения срока.
Леди Гага снова затмила всех на красной дорожке, появившись в шикарном платье из темно-синего бархата с оригинальным лифом от Giorgio Armani Privé. Наряд для звезды был сделан на заказ в единственном экземпляре.
Бархатный дресс-код поддержала Сальма Хайек, выбравшая для премьеры платье с ошеломительным декольте от Gucci. И этот наряд также уникален, ведь его пошили специально для этой премьеры.
Компанию дамам составил Джаред Лето, который, выбирая для повседневных образов довольно невзрачные ансамбли, всегда демонстрирует яркие наряды на красных дорожках. В этот раз он пришел в золотистом бархатном костюме от Gucci, расшитом пайетками гольфе, золотых туфлях и белой шубе поверх всего этого великолепия.
В прокат "Дом Гуччи" в Украине выходит 25 ноября.