Бархатный дресс-код. Леди Гага, Джаред Лето и Сальма Хайек на премьере "Дома Гуччи" в Нью-Йорке

Актеры появились на красной дорожке в шикарных нарядах от ведущих домов моды. Бархат — снова в моде

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Gucci". Мероприятие посетили актеры, исполнившие главные роли в фильме. И, будто сговорившись, многие из них появились в бархатных нарядах, главной тренде этого сезона. Бархат, так долго игнорируемый дизайнерами, снова в моде. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, на премьере, наконец, появился Аль Пачино, который в фильме "Дом Гуччи" исполнил роль Альдо Гуччи. В Лондон актер не полетел, так что тамошняя премьера прошла без него.

[ + – ] Аль Пачино, Леди Гага и Джаред Лето на премьере Фото: Getty Images

Но по красной дорожке прошли исполнители главных ролей: Леди Гага и Адам Драйвер. В фильме Ридли Скотта им достались роли супругов: Патриции Реджани и Маурицио Гуччи. Именно их история любви и ненависти легла в основу сюжета.

Ведь, напомним, Патриция, одна из самых шикарных женщин своего времени, после скандального развода с мужем, заказала его убийство. За это ее приговорили к 29 годам тюремного заключения. Впрочем, она вышла на свободу до истечения срока.

Леди Гага снова затмила всех на красной дорожке, появившись в шикарном платье из темно-синего бархата с оригинальным лифом от Giorgio Armani Privé. Наряд для звезды был сделан на заказ в единственном экземпляре.

[ + – ] Премьера "Дома Гуччи" в Нью-Йорке

Бархатный дресс-код поддержала Сальма Хайек, выбравшая для премьеры платье с ошеломительным декольте от Gucci. И этот наряд также уникален, ведь его пошили специально для этой премьеры.

Фото: Getty Images

Компанию дамам составил Джаред Лето, который, выбирая для повседневных образов довольно невзрачные ансамбли, всегда демонстрирует яркие наряды на красных дорожках. В этот раз он пришел в золотистом бархатном костюме от Gucci, расшитом пайетками гольфе, золотых туфлях и белой шубе поверх всего этого великолепия.

[ + – ] Джаред Лето в шубе Фото: Getty Images

В прокат "Дом Гуччи" в Украине выходит 25 ноября.