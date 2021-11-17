Оксамитовий дрес-код. Леді Гага, Джаред Лето та Сальма Хаєк на прем'єрі "Дома Гуччі" в Нью-Йорку
Актори з'явилися на червоній доріжці у шикарному вбранні від провідних будинків моди. Оксамит — знову в моді.
Напередодні у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дім Gucci". Захід відвідали актори, які зіграли головні ролі у фільмі. І, ніби змовившись, більшість з них з'явилися в оксамитовому вбранні, головному тренді цього сезону. Оксамит, який так довго ігнорується дизайнерами, знову в моді. Про це пише Daily Mail.
Так, на прем'єрі нарешті з'явився Аль Пачіно, який у фільмі "Дім Гуччі" зіграв роль Альдо Гуччі. У Лондон актор не полетів, тож тамтешня прем'єра пройшла без нього.
Але червоною доріжкою пройшли виконавці головних ролей: Леді Гага й Адам Драйвер. У фільмі Рідлі Скотта їм дісталися ролі подружжя: Патриції Реджані та Мауріціо Гуччі. Саме їхня історія кохання та ненависті лягла в основу сюжету.
Адже, нагадаємо, Патриція, одна з найшикарніших жінок свого часу після скандального розлучення з чоловіком, замовила його вбивство. За це її засудили до 29 років ув'язнення. Утім, вона вийшла на волю до закінчення терміну.
Леді Гага знову затьмарила всіх на червоній доріжці, з'явившись у шикарній сукні з темно-синього оксамиту з оригінальним ліфом від Giorgio Armani Privé. Вбрання для зірки було зроблено на замовлення в єдиному екземплярі.
Оксамитовий дрес-код підтримала Сальма Хаєк, яка обрала для прем'єри сукню з приголомшливим декольте від Gucci. І це вбрання також унікальне, адже його пошили спеціально для цієї прем'єри.
Компанію дамам склав Джаред Лето, який, обираючи для повсякденних образів досить непоказні ансамблі, завжди демонструє яскраве вбрання на червоних доріжках. Цього разу він прийшов у золотистому оксамитовому костюмі від Gucci, розшитому паєтками гольфі, золотих туфлях і білій шубі поверх цієї пишності.
У прокат "Дім Гуччі" в Україні виходить 25 листопада.