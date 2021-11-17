Оксамитовий дрес-код. Леді Гага, Джаред Лето та Сальма Хаєк на прем'єрі "Дома Гуччі" в Нью-Йорку

Актори з'явилися на червоній доріжці у шикарному вбранні від провідних будинків моди. Оксамит — знову в моді.

Напередодні у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дім Gucci". Захід відвідали актори, які зіграли головні ролі у фільмі. І, ніби змовившись, більшість з них з'явилися в оксамитовому вбранні, головному тренді цього сезону. Оксамит, який так довго ігнорується дизайнерами, знову в моді. Про це пише Daily Mail.

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Так, на прем'єрі нарешті з'явився Аль Пачіно, який у фільмі "Дім Гуччі" зіграв роль Альдо Гуччі. У Лондон актор не полетів, тож тамтешня прем'єра пройшла без нього.

[ + – ] Аль Пачіно, Леді Гага та Джаред Літо на прем'єрі Фото: Getty Images

Але червоною доріжкою пройшли виконавці головних ролей: Леді Гага й Адам Драйвер. У фільмі Рідлі Скотта їм дісталися ролі подружжя: Патриції Реджані та Мауріціо Гуччі. Саме їхня історія кохання та ненависті лягла в основу сюжету.

Адже, нагадаємо, Патриція, одна з найшикарніших жінок свого часу після скандального розлучення з чоловіком, замовила його вбивство. За це її засудили до 29 років ув'язнення. Утім, вона вийшла на волю до закінчення терміну.

Леді Гага знову затьмарила всіх на червоній доріжці, з'явившись у шикарній сукні з темно-синього оксамиту з оригінальним ліфом від Giorgio Armani Privé. Вбрання для зірки було зроблено на замовлення в єдиному екземплярі.

[ + – ] Прем'єра "Дома Гуччі" у Нью-Йорку

Оксамитовий дрес-код підтримала Сальма Хаєк, яка обрала для прем'єри сукню з приголомшливим декольте від Gucci. І це вбрання також унікальне, адже його пошили спеціально для цієї прем'єри.

Фото: Getty Images

Компанію дамам склав Джаред Лето, який, обираючи для повсякденних образів досить непоказні ансамблі, завжди демонструє яскраве вбрання на червоних доріжках. Цього разу він прийшов у золотистому оксамитовому костюмі від Gucci, розшитому паєтками гольфі, золотих туфлях і білій шубі поверх цієї пишності.

[ + – ] Джаред Лето в шубі Фото: Getty Images

У прокат "Дім Гуччі" в Україні виходить 25 листопада.