Зендея і Том Голланд уперше вийшли на публіку як пара

Чутки про їхній роман офіційно підтвердились у листопаді 2021

25-річна Зендея та 25-річний Том Голланд, які нещодавно підтвердили чутки про свої відносини, з'явилися разом у Лондоні на фотоколі "Людини-павука: Немає шляху додому". Акторська пара, як відомо, не відходила одне від одного. Зендея продемонструвала сірий блейзер від Alexander McQueen. Проте і блейзер, і чорні колготки, і туфлі зірки були прикрашені ланцюгами. Як аксесуар Зендея обрала крупні сережки у формі павутини, що символічно до теми фільму. Коханий акторки був одягнений в Celine.

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Зазначимо, що прем'єра картини в українських кінотеатрах запланована на 16 грудня 2021 року.

[ + – ] Зендея і Том Голланд у Лондоні на фотоколі "Людини-павука: Немає шляху додому"

Нагадаємо, що раніше пару "ловили" папараці на побаченнях та за поцілунками в машині. Вони разом відвідали весілля свого друга, де обіймалися та трималися за руки. А почалися розмови про симпатію акторів одне до одного та можливий роман ще у 2017 році після їхньої спільної роботи в картині "Людина-павук: Повернення додому". Проте в листопаді 2021 року Том Голланд дав інтерв'ю виданню GQ, у якому розповів про справжній статус їхніх відносин.

[ + – ] Зендея і Том Голланд уперше вийшли на червону доріжку як пара

Раніше ми повідомляли, що 25-річну Зендею визнали найвпливовішою фігурою моди 2021. Адже акторка неодноразово підкорювала увагу публіки своїми шикарними та стильними образами на червоних доріжках.

Нагадаємо, Зендея та Том Голланд раніше вже виходили разом на червону доріжку на найпрестижнішій футбольній церемонії нагородження, Ballon d'Or 2021 ("Золотий м'яч") у Театрі дю Шатле у Франції, проте фотографам актори разом не позували. Зендея з'явилася на публіці в сукні із золотим хребтом від Roberto Cavalli з колекції 2000 року.